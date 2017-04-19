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Кадыров: материалы в СМИ об убийствах мирных граждан являются провокацией и неправдой

Общество
19 апреля, 21:56 UTC+3
По словам главы Чечни, якобы убитый человек в итоге был обнаружен дома
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Материал из 1 страницы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал материалы в СМИ о якобы задержаниях и убийствах мирных граждан провокациями и неправдой. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую Республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного фамилию", - сказал Кадыров.

По словам главы республики, якобы убитый человек в итоге был обнаружен дома. "Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома. Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два - три раза", - подчеркнул Кадыров.

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