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Комитет защиты журналистов считает, что адресанта конверта "Новой газете" нужно наказать

Общество
20 апреля, 1:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Конверт с белым порошком без обратного адреса с надписью "Грозный" поступил на имя руководства издания
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НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) полагает, что российским властям следует найти и наказать лиц, которые отправили подозрительный конверт в редакцию "Новой газеты". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте данной неправительственной организации, главный офис которой находится в Нью-Йорке.

"КЗЖ призвал российские власти немедленно привлечь к суду тех, кто несет ответственность за эту угрозу", - подчеркивается в документе. "Продолжающиеся угрозы против "Новой газеты" и ее журналистов требуют немедленного внимания и действий со стороны российских федеральных силовых структур и Кремля, - отметила координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова. - Мы призываем российские силовые структуры сделать все возможное, чтобы задержать и наказать тех, кто несет ответственность за отвратительную кампанию, цель которой - заставить замолчать храбрую, независимую газету".

Ранее сотрудники полиции проверили конверт без обратного адреса с надписью "Грозный", присланный в среду неизвестным в редакцию "Новой газеты" и признали его безопасным. В "Новой газете" сообщили, что конверт с белым порошком неизвестного происхождения поступил на имя руководства издания.

История вопроса

В статье "Убийство чести", опубликованной 1 апреля, "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Новая газета" 13 апреля опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.

14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле следят за ситуацией вокруг опасений "Новой газеты" в связи с публикацией "Убийство чести". Он уточнял, что в администрацию президента поступило обращение руководства издания на этот счет.

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