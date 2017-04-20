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Facebook разрабатывает методы управления компьютером силой мысли

Общество
20 апреля, 3:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
В компании рассматривают возможность с помощью датчиков следить за активностью речевых центров в мозге человека и передавать информацию на компьютер
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© AP Photo/Thibault Camus

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Facebook разрабатывает методы, позволяющие людям управлять компьютером силой мысли без применения периферийных устройств. Об этом заявила в среду Регина Дуган, которая возглавляет в компании отдел под названием Building 8, занимающийся соответствующими исследованиями.

"Что, если вы могли бы записывать мысли напрямую? Это кажется нереальным, но такое, вероятно, будет возможным раньше, чем вы предполагаете", - отметила она во время выступления на отраслевой конференции под названием F8, организованной Facebook в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Сотрудница указала, что в ближайшей перспективе задача компании состоит в том, чтобы создать систему, позволяющую записывать силой мысли 100 слов в минуту.

В Facebook, в частности, рассматривают возможность с помощью специальных датчиков следить за активностью речевых центров в мозге сохраняющего молчания человека и передавать информацию на компьютер. При этом Дуган заверила, что компания не пытается разработать системы, которые бы "расшифровывали случайные мысли людей".

"Можно представить себе это так: вы много фотографируете, но не все снимки публикуете. Так же у вас много мыслей, но делитесь вы лишь некоторыми", - пояснила сотрудница Facebook. Во время выступления Дуган была продемонстрирована видеозапись, на которой парализованная женщина печатает силой мысли. По словам Дуган, в настоящее время данная система, созданная Facebook, позволяет набирать восемь слов в минуту.

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