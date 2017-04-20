"Известия": пункты проката инвалидных колясок откроют в регионах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пункты проката технических средств реабилитации инвалидов (ТСР) могут открыться на территории реабилитационных центров для инвалидов и в медицинских организациях в регионах РФ. Об этом газете "Известия" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев.

"Отдельные регионы - Москва, Ульяновская и Самарская области - уже запустили такую систему, и мы хотим, чтобы в остальных сложилась аналогичная практика. В основном будут востребованы кресла-коляски. У нас в стране, по экспертным оценкам, около 700 тыс. колясочников", - сказал собеседник издания.

Газета отмечает, что услуга будет рассчитана в первую очередь на тех, кто не может быстро получить средства реабилитации, выписанные по индивидуальной программе реабилитации (ИПР). Взять ТСР на время бывает необходимо, если собственное сдано в ремонт, либо подлежит замене. Также прокат может быть полезен тем, кто нуждается в таких изделиях на время болезни или после травмы.

"Технические средства реабилитации инвалидов, полученные в прокате, ни в коем случае не будут заменять или отменять назначения по ИПР. Государство продолжит выполнять эти обязательства. Прокат станет дополнительным механизмом предоставления помощи инвалидам", - отметил замминистра. Он также допустил возможность бесплатного проката для инвалидов, но министерство, по данным издания, оставит этот вопрос на усмотрение регионов.

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев поддержал инициативу ведомства. "Прокатные центры должны стать демонстрационными площадками, на которых инвалиды смогут познакомиться с видами реабилитационной техники. Там реабилитологи должны подбирать для людей с инвалидностью наилучшие технические решения, знакомить их с инновационными технологиями. Такие пункты должны быть в каждом регионе", - заявил он изданию.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что на программы обеспечения инвалидов ТСР ежегодно из бюджета выделяется около 30 млрд рублей.