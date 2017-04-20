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"Известия": в СФ подготовили законопроект о налоговом вычете на турпутевки по РФ

Общество
20 апреля, 5:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко полагает, что подобная мера увеличит приток денег, за счет чего удастся модернизировать курорты
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике предлагает предоставлять налоговый вычет гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России. Об этом газете "Известия" рассказал один из авторов инициативы, сенатор Игорь Фомин.

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Как пишет газета, на данный момент вычет распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости путевки. По мнению сенатора, введение налогового вычета на стоимость внутрироссийского отдыха позволит существенно увеличить объем российского туристического рынка.

"Одним из основных факторов, которые смогут помочь развитию российского санаторно-курортного комплекса, является увеличение платежеспособного спроса. Уже сейчас работодатели приобретают не менее 120 тыс. путевок для своих работников за счет чистой прибыли. Возможность списания таких затрат на себестоимость, по нашим оценкам, удвоит количество приобретаемых за счет предприятий путевок", - сказал собеседник издания. По словам Игоря Фомина, законопроект согласован с правительством и будет внесен сенаторами в ближайшие недели в Госдуму.

"Еще более радикальной мерой был бы механизм, при котором каждый гражданин может самостоятельно купить путевку, а потом получить налоговый вычет по НДФЛ. Принятие такой налоговой льготы, по моей оценке, увеличило бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10-15 млрд рублей в год", - добавил сенатор.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко полагает, что подобная мера увеличит приток денег, за счет чего удастся модернизировать курорты. "Эти нововведения повысят доступность, деньги пойдут на развитие санаторно- курортного комплекса. Что сейчас крайне необходимо, поскольку большинство санаториев и курортов нуждаются в модернизации, а свободных средств на это нет", - отметил он.

Ранее также сообщалось, что в российское законодательство планируется внести изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно- курортного комплекса Российской Федерации. Концепция законопроекта предусматривает посуточное взимание сбора (до 100 рублей в сутки). Курортные сборы намерены взимать в четырех субъектах РФ: Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Крыму.

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