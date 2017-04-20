ФАДН: работу по адаптации к мирной жизни необходимо начинать с детей погибших боевиков

СТАВРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Около 3 тыс. детей погибших боевиков проживают в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и именно на них в первую очередь необходимо направить работу программ по адаптации к мирной жизни. Об этом сообщил ТАСС глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"На сегодня в республиках СКФО ребят, детей погибших боевиков (проживает - прим. ТАСС) около 3 тыс. Это целая армия, если мы их упустим, именно они с большой долей вероятности будут пополнять бандподполье в будущем, именно с ними нужна очень деликатная работа в школах, муниципальных образованиях. На региональном уровне должны быть программы по их адаптации, выводу из психологического шока", - считает он.

Адаптационные комиссии

В составе террористических структур в Сирии и Ираке находятся около 2,7 тыс. жителей Северного Кавказа, сообщил накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Одна из основных задач властей - не приумножать эту статистику, а напротив, привлечь людей к мирной жизни. В каждом из регионов Северного Кавказа для этого созданы комиссии по адаптации к мирной жизни, они помогают экс-боевикам снова почувствовать себя частью социума.

"Комиссия предназначена для того, чтобы оставить человеку шанс вернуться. Лицо, или его родственники, проживающие здесь (как правило, это матери, отцы больше держатся в стороне) пишут заявление, что человек просит возможности оказать содействие в адаптации, обязуется прибыть, раскаяться. Если человек не убийца, не кровавый палач, то, как правило, решение бывает положительным", - пояснил ТАСС руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Ставропольском крае Игорь Аникеев.

Примеры возвращения к мирной жизни есть в Дагестане, Чечне. В Ингушетии за последние девять лет явку с повинной написали 77 участников бандподполья. "Им оказана помощь в трудоустройстве, выделении земельных, восстановлении на учебу в ВУЗ, выделении средств для приобретения или найма временного жилья, оказании юридической и консультативной помощи", - сообщили ТАСС в Совбезе республики.

Работа с семьями

В группу риска по распространению идеологии терроризма и экстремизма входят семьи тех, кто ушел воевать за чужие идеалы, отмечают эксперты. "Мы считаем, есть вероятность, что родственники могут пойти по этому пути. У нас есть пара из Ессентуков - отца уже нет в живых, а 15-летний мальчик находится в Ракке (город в Сирии - прим. ТАСС). Мама с ним разговаривает по скайпу и плачет, он сам уже не хочет возвращаться, помогает моджахедам, готовится стать моджахедом или шахидом", - пояснил Аникеев.

В Кабардино-Балкарии регулярно проводят профилактические проверки семей бывших членов незаконных вооруженных формирований (НВФ). Цель - помочь в решении социальных вопросов и не допустить вовлечения подростков в экстремистскую среду. При последней проверке 466 детей участников бандподполья и их семей полицейские не обнаружили никакой опасности.

В Ингушетии в начале 2017 года был создан первый в России общественный совет по работе с родственниками членов НВФ, главная цель - социализация. "Нельзя приучать их к мысли, что все им обязаны, создавать иждивенческие настроения. Сейчас самое главное в этом вопросе - это восстановить общественные связи. Соседи, родственники должны начать общаться с ними", - заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров во время рабочей встречи с начальником управления внутренней политики Муслимом Яндиевым.

Потенциальная опасность

По мнению экспертов, особое внимание в работе нужно уделять молодежи и неофитам, недавно принявшим ислам. Как пример - нападение на РОВД в Новоселицком районе Ставропольского края 11 апреля 2016 года (никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал, при взрыве погибли сами нападавшие). Организатором стал житель Ставрополья, который приобщился к радикальному исламу в тюрьме.

Духовное управление мусульман (ДУМ) Ставрополья и Комитет по делам национальностей и казачества сейчас обсуждают вопрос контроля религиозной литературы у осужденных. "Мы направляем усилия, чтобы эти люди выходили на свободу не обозленными, понимали, что адаптация необходима, чтобы они вновь стали такими же, как и все наши граждане. Со своей стороны, мы поясняем работникам УФСИН все тонкости, которые важны для верующих осужденных", - пояснил ТАСС муфтий Ставропольского края Мухаммад-Хаджи Рахимов.

В Чечне бывшие участники террористических и экстремистских групп выступают лекторами на встречах с молодежью, где рассказывают о последствиях своего выбора. "Они рассказывают молодежи, к чему все это приводит. Во время встреч бывшие участники (террористической организации) "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) обличают террористов, рассказывая об их сущности и противоречии их деятельности исламу", - сообщил ТАСС замдиректора департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни Магомед Магаев.

Важен каждый

"Надо понимать, что одними лишь репрессивными мерами мы не сможем добиться прекращения преступной деятельности экстремистов. Здесь нужна кропотливая и вдумчивая разъяснительная работа, прежде всего среди молодежи. Молодые люди должны с детства усваивать, что мы, мусульмане, коренные жители и граждане великой страны - России", - считает Рахимов.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев пояснил ТАСС, что традиционный ислам не приемлет насилия. "Идеология терроризма и экстремизма не имеет ничего общего с традиционным исламом, что ни одна из религий не приемлет насилие и убийство невинных людей. Люди становятся оружием в руках деструктивных сил, преследующих свой корыстные интересы", - сказал он.

Важно чтобы те, захотел вернуться к мирной жизни, чувствовали поддержку государства и общества, считает Бердиев. "Мы должны бороться за каждого гражданина страны, дать оступившимся и искренне раскаявшимся шанс наладить свою жизнь. Думаю, это одна из мер профилактики терроризма и экстремизма, которая должна способствовать сокращению числа молодых людей, поддерживающих и участвующих в деятельности террористических организаций", - отметил председатель Координационного центра.