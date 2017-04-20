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Лекарственные препараты для лечения редких заболеваний станут доступнее жителям регионов

Общество
20 апреля, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Премьер РФ подписал постановление, которое повысит доступность помощи для проживающих в труднодоступных районах больных гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше и другими редкими заболеваниями
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах закупки лекарств для лечения орфанных (редких) заболеваний по программе "7 нозологий". Внесенные изменения повысят доступность лекарственной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных и труднодоступных районах, следует из документа, размещенного на сайте кабмина.

Согласно документу, "внесенные изменения повысят доступность лекарственной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных и труднодоступных районах". Это касается больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Подписанным постановлением в положение внесены изменения, устанавливающие "возможность поставки лекарственных препаратов организациям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность".

Перечень препаратов для программы "7 нозологий" постоянно расширяется - в 2016 году в него входили 24 наименования. В 2016 году в программе числились более 162 тысяч человек.

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