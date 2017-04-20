Путин: адвокатура в РФ действует на принципах законности, независимости и равноправия

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям VIII Всероссийского съезда адвокатов. Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.
"За прошедшие годы адвокатура доказала свою востребованность, укрепила авторитет как один из важнейших институтов гражданского общества в нашей стране, объединила адвокатов в профессиональную корпорацию, действующую на принципах законности, независимости, самоуправления и равноправия", - говорится, в частности, в телеграмме.
По словам президента, адвокаты в нашей стране выполняют чрезвычайно важную, нелегкую и очень нужную работу, требующую компетентности и полной самоотдачи. Сохраняя приверженность традициям присяжной адвокатуры и высоким этическим принципам совершенствуют стандарты профессии, укрепляют взаимодействие со всеми ветвями государственной власти, с общественными, правозащитными организациями, научными и экспертными центрами. "Своей деятельностью вносите существенный вклад в формирование общественного правосознания и доверия к правосудию. Защищая права человека, вы помогаете нашему обществу стать гуманнее и справедливее", - отметил он.
Глава государства выразил убежденность в том, что форум пройдет конструктивно, позволит выработать рекомендации, значимые не только для института адвокатуры, но и для всей отечественной правовой системы. Он пожелал гостям "успехов и достижения всех намеченных целей".