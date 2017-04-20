Путин утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о Стратегии экологической безопасности России на период до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.
Документ на 14 страницах состоит из семи разделов. Наряду с общими положениями он содержит оценку текущего состояния экологической безопасности, описание вызовов и угроз экологической безопасности. В Стратегии обозначены основные цели и задачи госполитики в этой сфере, механизмы оценки и контроля.