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Дума обязала ж/д перевозчиков помогать инвалидам садиться в поезда и покидать их

Общество
20 апреля, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Услуга по обеспечению посадки инвалидов в вагон и высадки из него, согласно принятому закону, предоставляется работниками перевозчика бесплатно
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© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который обязывает не только владельца железнодорожной инфраструктуры, но и перевозчика обеспечивать посадку инвалидов в поезд и высадку из него. Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" и "Справедливой России".

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© AP Photo/Science Museum, Sarah Lee

Сильные духом: люди, преодолевшие свои ограниченные возможности

Изменения вносятся в федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта РФ". В соответствии с действующими ранее нормами ответственность за посадку инвалидов в поезд возложена только на владельца инфраструктуры. Однако в пригородном железнодорожном сообщении на подавляющем большинстве остановок (на более чем 8 тыс.) нет персонала, который мог бы помочь сесть в поезд или выйти из него пассажирам с ограниченными возможностями.

Как правило, продажу билетов, контроль и охрану осуществляют работники перевозчика, и в результате регламентированную законодательством услугу по посадке и высадке инвалидов никто не оказывал, отмечали авторы в пояснительной записке. Об этом, по их словам, свидетельствуют поступающие жалобы, которые направляют инвалиды, использующие кресла-коляски.

При этом нормативное расстояние между полом тамбура вагона и пассажирской платформой не позволяет инвалидам на креслах-колясках самостоятельно сесть в поезд. Если подвижной состав не оборудован посадочными устройствами, такие пассажиры не могут сесть в поезд или покинуть его. В этой ситуации, по словам разработчиков, из-за отсутствия ответственности перевозчик не проявляет заинтересованности в оборудовании подвижного состава посадочными устройствами.

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Новым законом устанавливается обязанность перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта обеспечивать посадку пассажиров из числа инвалидов в вагон и высадку из него без взимания дополнительной платы при помощи работников перевозчика и владельца инфраструктуры и вспомогательных средств.

Услуга по обеспечению посадки инвалидов в вагон и высадки из него, согласно принятому закону, предоставляется работниками перевозчика. При этом при посадке инвалидов с низкой железнодорожной платформы в вагон без подъемного механизма на вокзале работники перевозчика должны организовать посадку, а сотрудники владельца инфраструктуры - оказать содействие. Высадка осуществляется в том же порядке.

Необходимость принятия закона

Депутат Госдумы Леонид Огуль, являющийся одним из авторов инициативы, указал на высокую важность принятых поправок. "Расстояние между полом тамбура вагона и пассажирской платформой, указанное в правилах технической эксплуатации железных дорог РФ, не позволяет человеку в инвалидной коляске самостоятельно преодолеть его при посадке и высадке, это возможно лишь при оснащении подвижного состава специальным посадочным устройством, а этого зачастую нет. Когда непосредственно перевозчик не несет никакой ответственности за посадку и высадку пассажиров с инвалидностью, он не заинтересован в приобретении и установке таких посадочных устройств", - сказал он журналистам.

Огуль убежден, что принятый сегодня закон "позволит исключить ситуации, когда людям с инвалидностью отказывают в предоставлении услуг по посадке и высадке в поездах". "Отныне на любой железнодорожной станции персонал будет обязан организовать помощь людям с инвалидностью и в коляске", - подчеркнул он.

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