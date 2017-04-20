Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин дал гражданство РФ семье спасенного в 2014 г. из Славянска мальчика

Общество
20 апреля, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Женя Езекян, который страдает тяжелым врожденным заболеванием, был вывезен из Славянска на лечение в Россию
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство семье трехлетнего Жени Езекяна, вывезенного в 2014 году во время боевых действий из Славянска на лечение в РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Езекян, урожденная Колпакова, Виктория Владимировна, родившаяся 24 июля 1973 г. на Украине, с сыном Евгением, родившимся 27 сентября 2013 г. на Украине", - говорится, в частности, в документе. Также гражданство РФ предоставлено другим членам этой семьи - отцу Михаилу Езекяну и старшей дочери, 19-летней Ирине Езекян.

Женю Езекяна, которому тогда было восемь месяцев, а также его семью в июне 2014 года удалось вывезти из Славянска, где он лежал в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Мальчик страдает тяжелым врожденным заболеванием. После этого он проходил лечение в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Темы дня
Загрузка...
Реклама