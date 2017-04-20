Путин дал гражданство РФ семье спасенного в 2014 г. из Славянска мальчика

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство семье трехлетнего Жени Езекяна, вывезенного в 2014 году во время боевых действий из Славянска на лечение в РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Езекян, урожденная Колпакова, Виктория Владимировна, родившаяся 24 июля 1973 г. на Украине, с сыном Евгением, родившимся 27 сентября 2013 г. на Украине", - говорится, в частности, в документе. Также гражданство РФ предоставлено другим членам этой семьи - отцу Михаилу Езекяну и старшей дочери, 19-летней Ирине Езекян.
Женю Езекяна, которому тогда было восемь месяцев, а также его семью в июне 2014 года удалось вывезти из Славянска, где он лежал в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Мальчик страдает тяжелым врожденным заболеванием. После этого он проходил лечение в РФ.