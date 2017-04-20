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За звание талисмана Всемирного фестиваля молодежи поборются «Хорек Шурик» и «Мишаня»

Общество
20 апреля, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В число номинантов также попали "Малинка-Калинка", "Солнечный зайчик", "Десница Кудесница" и два робота
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Открытое голосование по конкурсу на разработку талисмана Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи, началось на официальной странице мероприятия в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Десять лучших конкурсных работ размещены на официальной странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте". Народное голосование продлится по 27 апреля, а уже 28 апреля будет объявлено имя победителя", - отмечается в сообщении.

В настоящий момент на странице фестиваля в социальной сети выложено 10 работ, претендующих на звание талисмана фестиваля. Среди них "Хорек Шурик", который представляет из себя хорька в синих штанах, кедах и белой майке с логотипом фестиваля, на которую сверху надета клетчатая красная рубашка. Еще один участник конкурса - "Робот Ромашка", который выглядит как оранжевый робот с голубыми глазами в форме цветка и разноцветными кончиками пальцев рук.

Также на конкурс представлена "Малинка-Калинка", ягода розового цвета с большими глазами и открытым улыбающимся ртом, держащая в руках флаг с аббревиатурой фестиваля. Также в число десяти номинантов попали "МИРик", "Солнечный зайчик", "Мишаня", "Цветы дружбы", "Фест", "Десница Кудесница" и еще один робот.

Ранее, 31 марта, был окончен прием конкурсных работ, после этого начался период оценки талисманов авторитетным жюри, в состав которого вошли известные российские артисты, дизайнеры, представители Союза художников и общественные послы "Фестиваля молодежи". Это жюри и отобрало десять лучших конкурсных работ для народного голосования.

"В адрес дирекции фестиваля поступили сотни заявок с идеями и предложениями для нового талисмана, конкурсные работы приходили из разных уголков Земного шара от Азии до Латинской Америки", - подчеркнули в оргкомитете фестиваля. Талисманом "Фестиваля молодежи", который прошел в Москве в 1985 году, была голубоглазая русоволосая девочка Катюша, держащая в руках голубя.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Ожидается, что участники фестиваля смогут посетить ряд российских городов, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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