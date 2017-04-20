Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы

"Апрель обманет, под май подведет" — гласит русская пословица. Ее смысл — не стоит рассчитывать на то, что погода в этом месяце непременно будет весенней и теплой. Убедиться в правдивости народной мудрости на этой неделе смогли жители Германии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Сербии, Венгрии, Австрии и Швейцарии. В эти страны неожиданно пришло аномальное похолодание и снегопады. Столбики термометров также опустились до рекордно низких показателей на Украине и в Центральной России. Но если восточноевропейские народы такими морозами не удивишь, то для жителей Западной Европы возвращение холодов в самый разгар весны стало сюрпризом, например в Германии поговаривают, что так холодно не было даже на Рождество.

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