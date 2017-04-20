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Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы

Общество
20 апреля, 13:30 UTC+3
Аномальное похолодание и снега накрыли страны Западной и Восточной Европы
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Сараево, Босния и Герцеговина. 19 апреля
Сараево, Босния и Герцеговина. 19 апреля
Сараево, Босния и Герцеговина. 19 апреля
© EPA/FEHIM DEMIR
Сараево, Босния и Герцеговина. 19 апреля
Сараево, Босния и Герцеговина. 19 апреля
Сараево, Босния и Герцеговина. 19 апреля
© AP Photo/Amel Emric
Будапешт, Венгрия. 19 апреля
Будапешт, Венгрия. 19 апреля
Будапешт, Венгрия. 19 апреля
© EPA/Balazs Mohai
Суботица, Сербия. 19 апреля
Суботица, Сербия. 19 апреля
Суботица, Сербия. 19 апреля
© EPA/EDVARD MOLNAR
Майенфельд, Швейцария. 18 апреля
Майенфельд, Швейцария. 18 апреля
Майенфельд, Швейцария. 18 апреля
© EPA/GIAN EHRENZELLER
Штутгарт, Германия. 18 апреля
Штутгарт, Германия. 18 апреля
Штутгарт, Германия. 18 апреля
© Lino Mirgeler/dpa via AP
Франкфурт, Германия. 20 апреля
Франкфурт, Германия. 20 апреля
Франкфурт, Германия. 20 апреля
© AP Photo/Michael Probst
Штеттен, Германия. 18 апреля
Штеттен, Германия. 18 апреля
Штеттен, Германия. 18 апреля
© Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP
Берхтесгаден, Германия. 18 апреля
Берхтесгаден, Германия. 18 апреля
Берхтесгаден, Германия. 18 апреля
© EPA/CHRISTIAN BRUNA
Унтертинген, Германия. 19 апреля
Унтертинген, Германия. 19 апреля
Унтертинген, Германия. 19 апреля
© Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP
Альтенберг, Германия. 19 апреля
Альтенберг, Германия. 19 апреля
Альтенберг, Германия. 19 апреля
© EPA/FILIP SINGER
Харьков, Украина. 19 апреля
Харьков, Украина. 19 апреля
Харьков, Украина. 19 апреля
© EPA/SERGEY KOZLOV
Харьков, Украина. 19 апреля
Харьков, Украина. 19 апреля
Харьков, Украина. 19 апреля
© EPA/SERGEY KOZLOV
Харьков, Украина. 19 апреля
Харьков, Украина. 19 апреля
Харьков, Украина. 19 апреля
© EPA/SERGEY KOZLOV
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+
Сараево, Босния и Герцеговина. 19 апреля
© EPA/FEHIM DEMIR
Сараево, Босния и Герцеговина. 19 апреля
© AP Photo/Amel Emric
Будапешт, Венгрия. 19 апреля
© EPA/Balazs Mohai
Суботица, Сербия. 19 апреля
© EPA/EDVARD MOLNAR
Майенфельд, Швейцария. 18 апреля
© EPA/GIAN EHRENZELLER
Штутгарт, Германия. 18 апреля
© Lino Mirgeler/dpa via AP
Франкфурт, Германия. 20 апреля
© AP Photo/Michael Probst
Штеттен, Германия. 18 апреля
© Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP
Берхтесгаден, Германия. 18 апреля
© EPA/CHRISTIAN BRUNA
Унтертинген, Германия. 19 апреля
© Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP
Альтенберг, Германия. 19 апреля
© EPA/FILIP SINGER
Харьков, Украина. 19 апреля
© EPA/SERGEY KOZLOV
Харьков, Украина. 19 апреля
© EPA/SERGEY KOZLOV
Харьков, Украина. 19 апреля
© EPA/SERGEY KOZLOV

"Апрель обманет, под май подведет" — гласит русская пословица. Ее смысл — не стоит рассчитывать на то, что погода в этом месяце непременно будет весенней и теплой. Убедиться в правдивости народной мудрости на этой неделе смогли жители Германии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Сербии, Венгрии, Австрии и Швейцарии. В эти страны неожиданно пришло аномальное похолодание и снегопады. Столбики термометров также опустились до рекордно низких показателей на Украине и в Центральной России. Но если восточноевропейские народы такими морозами не удивишь, то для жителей Западной Европы возвращение холодов в самый разгар весны стало сюрпризом, например в Германии поговаривают, что так холодно не было даже на Рождество. 

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