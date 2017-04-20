Песков: Кадыров заверил Путина, что об угрозах журналистам в Чечне не может быть и речи

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным накануне заверил главу государства, что о каких-либо угрозах в адрес журналистов за публикации о ситуации в республике не может быть и речи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что сами сообщения СМИ о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не подтверждаются.

Пресс-секретарь напомнил, что соответствующая информация проверяется правоохранительными органами и омбудсменом Татьяной Москальковой. "Нам не известно пока о том, чтобы эти данные в какой-то степени подтверждались, - сказал Песков. - На вчерашней беседе с президентом глава Чечни Рамзан Кадыров еще раз сказал, что, по мнению руководства республики, эти сообщения являются искажением реальности, являются клеветой. Он также сказал, что, естественно, общественное мнение в республике к этой клевете относится весьма непримиримо, не принимает эту клевету, и что руководство, естественно, борется и будет бороться с клеветой в установленных законом рамках, оспаривая ее".

"Но вместе с тем он (Кадыров) также подтвердил, что, конечно, безосновательно говорить о том, что кто-то может угрожать журналистам, которые об этом пишут, угрожать их безопасности в республике, об этом речи идти не может. Во что было сказано главой республики", - продолжил Песков. "Подтверждение того, что все происходит исключительно в законных рамках, естественно, было одобрено президентом - те заверения, которые были даны главой Чечни", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Возвращаясь непосредственно к теме публикаций о преследовании геев в Чечне, Песков еще раз обратил внимание, что "сигналы не подтверждаются". Он пояснил, что в случае нарушения закона, "гражданин идет и жалуется в полицию, гражданин идет и жалуется в СМИ". Однако в данной ситуации "нету никаких людей", которые бы непосредственно подавали такие жалобы. "Речь (в публикациях СМИ) идет о каких-то фантомных жалобах, совершенно обезличенных", - пояснил Песков.

Комментируя предположение, что люди могут бояться жаловаться в открытую, Песков подчеркнул, что таким образом невозможно и взять их под защиту или проверить их информацию. "Это несколько абсурдная ситуация. Они что, боятся, что их возьмут под защиту?" - отметил пресс-секретарь президента. "До сих пор каких-либо подтверждений этому конкретных нет, эти вот обезличенные данные - они ничем нам не помогают для того, чтобы прояснить ситуацию; у нас есть информация, полученная от главы республики, у нас нету оснований в этой ситуации ему не верить и не доверять", - заключил Песков.

Между тем, он еще раз подчеркнул: "Главное, что, естественно, глава республики отметил, что не может идти и речи о каких-то угрозах в адрес журналистов".