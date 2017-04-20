"Хогвартс" в Якутии: как экспериментальная школа воспитывает элиту Арктики

НЕРЮНГРИ (ЯКУТИЯ), 20 апреля. /ТАСС/. Коренные народы Севера постепенно утрачивают родные языки. В Якутии осталось лишь пять поселков, жители которых общаются между собой на языках исконных жителей этих мест, и только в 27 школах республики эти языки изучают.

Одно из таких мест - экспериментальная школа-интернат "Арктика" в Нерюнгринском районе, где дети пяти народов Севера живут бок о бок, сохраняя традиции предков. В канун выпускных экзаменов и набора новых учеников школу посетили корреспонденты ТАСС.

Республика "Арктика"

В живописном пригороде Нерюнгри, в окружении лиственниц расположены три корпуса экспериментальной школы. Основной - пятиэтажное здание бывшего санатория. Здесь обучаются 125 детей из 18 районов Якутии, а также Амурской области, Красноярского и Хабаровского краев. Все они - представители коренных малочисленных народов Севера: эвенки, эвены, долганы, юкагиры, чукчи.

"Наша школа - единственный подобный центр в России. Уже 18 лет мы воспитываем элиту Арктики, - рассказала директор учреждения Марина Руфова. - И это не громкие слова: 120 из 511 наших выпускников - медалисты, многие из них учатся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Якутска. Есть и те, кто после университетов вернулся на малую родину и активно участвует в ее жизни".

В "Арктике" обучаются только старшие классы - с восьмого по 11-й. Школьники разделены на четыре общины, которые весь год соревнуются между собой, получая баллы за хорошую учебу, дисциплину, успехи в спорте.

Общины, в свою очередь, состоят из "семей", в которых ученики постарше играют роль "родителей", те, кто помладше, - "детей". "Это моя "дочка"-красавица, - с гордостью говорит одна из таких "мам", поглаживая девочку годом младше по голове. - Она любит читать и отлично поет".

Руководство школы считает, что такая методика прививает ребятам, большую часть года оторванным от родного дома, семейные ценности, учит ответственности и взаимовыручке.

На каждом этаже журналистов встречают воспитанники интерната. Они рассказывают об устройстве школы, ее выпускниках (их фотографии можно увидеть в коридорах), о спортивных победах. Подобно "Республике ШКИД", в интернате действует свое самоуправление - "арктиканский парламент".

Раньше был президент, но после, как шутят в школе, "произошла революция", и с тех пор решения в "детской стране" принимает коллегиальный орган. У "арктиканцев" есть и гимн, и своя конституция.

"Дети уезжают домой только на летние каникулы. Редко кто ездит зимой: перелеты и переезды стоят дорого. Живут ребята по два человека в комнате. Селят их так, чтобы один был старше второго: старшие заботятся о младших, и так дети учатся поддерживать и защищать друг друга", - сказала Руфова.

Очередь из желающих

Руководство школы готовится к жаркой поре: в мае начнутся выпускные экзамены, на смену которым придет набор новых учеников. Желающих много.

"Мы отправляем квоты в каждый район. Там управления образования отбирают ребят в восьмые и десятые классы на основании заявлений от их законных представителей. В выпускные, девятые и 11-е, классы мы детей не принимаем, - отметила директор. - В этом году нам предстоит набрать 25-30 восьмиклассников, то есть два класса по 14-15 учеников, добрать десятиклассников, так как после экзаменов некоторые девятиклассники уходят в средне-специальные учебные заведения".

Те, кому посчастливится попасть в "Арктику", помимо общеобразовательных предметов, будут изучать историю, культуру, обычаи и традиции народов Севера, эвенкийский и эвенкский языки. Ищут в школе и специалиста по языку юкагиров, надеются, что в новом учебном году этот предмет вернется в программу.

"Но не думайте, что наши ребята находятся в каком-то замкнутом пространстве. Они общаются с учениками из других школ Нерюнгри. Причем не только на олимпиадах, конкурсах или соревнованиях, но даже на физкультуре. Своего спортзала у нас нет, хотя спортивных детей много, но мы вывозим учеников в город, где <...> они общаются со сверстниками", - сказала директор.

Языки уходят в прошлое

Школа "Арктика" - уникальный и редкий пример бережного отношения к традициям, актуальный для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

"В Якутии представители коренных малочисленных народов Севера компактно проживают в 70 населенных пунктах, но только в пяти из них люди между собой общаются на родных языках. В остальных, где произошли значительные изменения традиционного уклада, эти языки практически утрачены", - отметил уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в республике Константин Роббек. Он добавил, что все исконные жители этих мест чаще называют русский или якутский родным языком.

Обучение языкам народов Севера идет в 27 школах Якутии. "Эвенкийский язык изучают в 13 школах, эвенкский - в 11, юкагирский - в двух, чукотский - в одной. Долганский язык преподают как факультатив в одной школе. Всего языки коренных малочисленных народов в республике изучают 1,5 тысячи детей", - сообщили в региональном Минобрнауки.

Власти республики стараются поддерживать подобные учебные заведения. Школы, в которых изучают языки аборигенов Севера, ежегодно получают учебники. "В 2017 году запланирована разработка и издание 34 учебников, пособий и программ родных языков коренных малочисленных народов", - сказали в министерстве. Помимо этого, все школы оснащены компьютерами и доступом в интернет. Но переломить печальную тенденцию пока не удается.

Роббек уверен, что для развития образования среди коренных народов нужно разработать и принять федеральную целевую программу "Дети Арктики и Севера". По его мнению, она позволит развивать общее образование и повышать его качество вне зависимости от места проживания ребят. Возможно, она также будет способствовать появлению новых уникальных школ, ученики которых не только сохранят традиции предков, но и сделают жизнь в Арктике комфортнее.