Песков: сообщения о преследованиях геев в Чечне не подтверждаются

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сообщения о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что соответствующая информация проверяется правоохранительными органами и омбудсменом Татьяной Москальковой. "Нам не известно пока о том, чтобы эти данные в какой-то степени подтверждались", - сказал Песков.