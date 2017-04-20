Рогозин: весь русский мир должен выйти на акцию "Бессмертный полк"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. На фоне непростой внешнеполитической конъюнктуры весь русский мир должен выйти 9 мая на акцию "Бессмертный полк". Такое мнение вице-премьер Дмитрий Рогозин высказал в беседе с журналистами.

"Я думаю, что практически все ведущие улицы будут заполнены народом, в этот раз, я думаю, что с учетом ситуации, которая в мире складывается, весь русский мир должен выйти на бессмертный полк, а так же люди, которые считают, что идеалы тех, кто завоевал эту победу в 1945 году крайне актуальны с учетом геополитической повестки", - сказал он.

Рогозин также добавил, что сам с семьей традиционно участвует в этом шествии.