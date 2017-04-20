Международный Петровский конгресс впервые собрался в Париже

ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Международный Петровский конгресс начал работу в Российском духовно-культурном центре в столице Франции. Трехдневный форум, организованный под патронатом Министерства культуры РФ, приурочен к 300-летию визита Петра Великого в Париж. Вместе с российскими и французскими учеными в его работе участвуют представители научных сообществ Австрии, Великобритании, Германии, США и других стран.

300 лет вместе с Францией

"Именно с визита Петра Великого во французскую столицу, состоявшегося в апреле - июне 1717 года, начались регулярные дипломатические отношения между двумя великими европейскими державами - Россией и Францией", - отметил, открывая форум, посол РФ во Франции Александр Орлов. Он выразил уверенность, что работа конгресса обогатит современные знания о событиях совместной истории.

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В своем выступлении директор Фонда имени Дмитрия Лихачева, руководитель Института Петра Великого Александр Кобак напомнил о том, что Петр Первый пересек границу Франции 21 апреля 1717 года. "В двухлетнем европейском путешествии русского государя пребывание во Франции заняло около двух месяцев, но это были самые важные месяцы, - подчеркнул ученый. - Значение этого путешествия Петра I сложно переоценить. Он повернул Россию на европейский путь развития".

Русский государь остался в истории единственным главой иностранного государства, избранным в состав Академии наук Франции, отметила секретарь академии Катрин Брешиньяк. Французские академики, рассказала она, своими аплодисментами утвердили это решение в декабре 1717 года.

Открыл Россию для французской культуры

В истории Петровских конгрессов нынешний форум - первый, который проводится за пределами России, указала генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая. Именно из Франции, отметила она, Петр Первый пригласил архитекторов, живописцев, скульпторов, ремесленников для работы в Санкт-Петербурге. "Этот визит открыл Россию для французской культуры", - сказала руководитель музейного комплекса.

На пленарных заседаниях и научных секциях, рассказал ТАСС Александр Кобак, будут рассмотрены доклады, посвященные маршруту европейской поездки. Так, например, ведущий сотрудник Национального центра научных исследований Франции Сильви Аршембо приведет свидетельства герцога д'Антена, сопровождавшего русского государя в Париже. Профессор Кембриджского университета Энтони Кросс "представит взгляд с другой стороны Ла-Манша на пребывание Петра Первого во Франции". Профессор Каталонского политехнического университета Мария Роса Масса-Эстеве расскажет о встречах Петра Великого с саксонским математиком Готфридом Вильгельмом Лейбницем.

Участников форума приветствовали известный историк, глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс и специальный представитель Франции по развитию отношений с Россией, бывший министр обороны Жан-Пьер Шевенман. В парижском конгрессе участвуют также посланцы городов, с которыми была тесно связана деятельность Петра Великого. Глава делегации Астрахани, министр культуры областного правительства Галина Затеева рассказала о городе, основанном российским императором 300 лет назад.