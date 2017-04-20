В РПЦ поддерживают создание мобильного тарифа с цитатами патриарха

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь знает о существовании православного тарифа "Единый Православный" компании "Благовест", в котором абонентам приходят СМС-сообщения с цитатами Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и поддерживает эту идею. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Московского патриархата.

"Нам известно о том, что организация, которая позиционировала себя как агент компании "Билайн", предоставляет ряду приходов специальные тарифные планы, которые предполагают, в том числе, получение на ежедневной основе цитат святейшего патриарха Кирилла и другие сервисы, ориентированные на православных верующих. Мы, исходя из того, что данная инициатива является частной, никогда не выступали против использования этих тарифов там, где существует спрос на такие услуги", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "Московский патриархат поддерживает такую инициативу, поскольку новый тариф дает хорошую возможность для улучшения внутриобщинных коммуникаций".

В колл-центре "Благовеста" ТАСС сообщили, что в патриархию было направлен запрос на разрешение использования цитат патриарха Кирилла. "Было письмо, что они (РПЦ - прим. ТАСС) одобряют эту деятельность. Мы получаем цитаты от "Радио Вера" (православная радиостанция, вещающая в FM-диапазоне - прим. ТАСС). Если кто-то не желает получать, мы отключаем эту услугу", - сказал сотрудник компании.

Он подчеркнул, что клиенты внутри сети совершают звонки "абсолютно бесплатно, где бы они не находились на территории России, не платя за это никакую абонентскую плату, без всякого роуминга". При этом звонки на номера других операторов идут по тарификации сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн" - прим. ТАСС).

В колл-центре "Благовеста" ТАСС сообщили, что подключиться к тарифам компании можно в любом из храмов Москвы и Московской области, Владимира и Владимирской области, Твери и Тверской области, а также в Калуге и Калужской области. Кроме того, подключиться можно и офисе компании в Ногинске.

"Заинтересованные храмы присылают на нашу электронную почту официальное письмо на бланке, с печатью и перечнем абонентов, которые хотят подключиться и копии их паспортов. Мы подготавливаем СИМ-карты, привозим в храм, там абоненты заключают договор, и мы их выдаем", - сказал собеседник агентства из колл-центра "Благовеста", не назвав при этом точное число цифру абонентов, ссылаясь на коммерческую тайну.

Комментарий представителя "Вымпелкома"

Ранее представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева сообщила ТАСС, что компания "Православные приходы", предоставляющая услуги сотовой связи под маркой "Благовест", не является виртуальным оператором связи, а работает как корпоративный клиент.

"У нас есть корпоративный клиент - ООО "Православные приходы". Но это не модель MVNO", - сказала она.

Виртуальный оператор связи (MVNO, mobile virtual network operator) предлагает услуги связи под собственным брендом, но пользуется при этом инфраструктурой другого оператора. Эта модель позволяет исключить капитальные вложения в строительство собственной сети.

О том, что "Благовест" называет себя MVNO-оператором, сообщила ранее газета "Ведомости". По данным издания, на сайте компании говорилось, она стала виртуальным оператором связи под маркой "Благовест" с 2016 года. В настоящее время такая информация на сайте отсутствует.