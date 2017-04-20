Традиции народов Арктики представят студенты из Якутии на ярмарке "Люди мира" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Студенты из Якутии представят традиции и культуру народов российской Арктики на XII Международной студенческой ярмарке "Люди мира", которая пройдет 21 апреля в Доме молодежи Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ), выступившего организатором форума, Екатерина Карманова.

"В ярмарке примут участие около 900 зрителей и участников. Традиции народов российского севера представят студенты из Якутии, Тувы и с Камчатки", - сказала Карманова. В рамках конкурсной программы северяне покажут национальные костюмы, представят танцы, песни, стихи и покормят гостей блюдами национальной кухни. Северный колорит, несомненно, вызовет интерес участников и гостей ярмарки, добавила собеседница.

Участниками фестиваля стали представители молодежи из стран, представляющих все континенты планеты, исключая Австралию, добавили в РГГМУ. Это, к примеру, представители США, Китая, Нигерии, Ирака и многих других стран, включая государства так называемого постсоветского пространства, уточнили там. В рамках конкурсной программы, помимо представления традиций своих народов, участники должны исполнить русские песни. Лучших во всех пяти номинациях конкурса определит жюри, в состав которого включены представители вузов-участников программы и Дома Молодежи, добавила собеседница агентства.

Ярмарка "Люди мира" пройдет в рамках открывшегося Международного молодежного студенческого фестиваля "Люди мира", организованного РГГМУ при поддержке Дома молодежи Санкт-Петербурга и городского Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Форум проводится в пятый раз и завершится 22 апреля. В его программе студенческая научно-практическая конференция "Мы говорим на одном языке", посвященная вопросам изучения русского и национальных языков, явлений в литературе разных народов, межкультурных связей. В год экологии в рамках фестиваля организована секция "Проблемы экологии в современном мире", посвященная проблемам охраны природы.

Завершением форума станет практический выездной семинар в формате экскурсий по Санкт-Петербургу как культурному центру России и музею под открытым небом, рассказала Карманова.