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"Победа" разработает алгоритм обслуживания инвалидов после инцидента с ребенком

Общество
20 апреля, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Инцидент с недопуском на борт страдающего ДЦП ребенка и его матери произошел 15 апреля
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" разработает алгоритм ускоренного обслуживания инвалидов после инцидента с недопуском на борт ребенка, страдающего детским церебральным параличом (ДЦП), и его матери. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

"В ближайшее время будет доработана специальная технология ускоренного обслуживания маломобильных пассажиров", - говорится в официальном пресс-релизе.

Инцидент произошел 15 апреля 2017 года. Двухлетний ребенок Клим Фаттахов и его мать должны были вылететь рейсом Внуково (Москва) - Кольцово (Екатеринбург), при этом пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию "Победа" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка и своевременно приехала на регистрацию. Однако сотрудник компании отказал матери и ее ребенку в регистрации на рейс, объяснив отказ якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров".

В результате служебного расследования было выявлено несоответствие стандартов существующей технологии обслуживания маломобильных пассажиров условиям уникального получасового разворота воздушных судов лоукостера, при котором посадка пассажиров заканчивается за 25 минут до вылета рейса. По результатам проверки уволен руководитель группы наземного обеспечения, отметили в компании.

В авиакомпании также рассказали, что вскоре "будут проведены практические учения для группы наземного обеспечения с участием "тайных" пассажиров". А всем клиентам, сопровождающим пассажиров с ограниченными физическими возможностями, будет рекомендовано прибывать не менее чем за час до времени вылета для организации комфортной приоритетной посадки на борт "Победы".

Кроме того, сотрудники "Победы" собрали средства для годового курса реабилитации Клима Фаттахова. Руководством "Победы" принято решение обеспечить бесплатный перелет ребенку и сопровождающему на собственных рейсах к месту прохождения реабилитации в течение годового курса.

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