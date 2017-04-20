В Заполярье началось создание пилотной системы обращения с отходами

МУРМАНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Создание пилотной системы обращения с отходами началось в Мурманской области. Как сообщили в компании-конциссионере "Управление отходами", получено разрешение на строительство в Североморске первой в рамках проекта мусороперегрузочной станции.

"Разрешение на строительство выдано отделом архитектуры и градостроительства Североморска на основе положительного заключения экспертизы проектной документации и положительного заключения государственной экологической экспертизы", - сообщили в компании.

Согласно проектной документации, общая площадь участка под станцию занимает 5 тыс. квадратных метров. Здесь планируют возвести двухэтажный административно-бытовой корпус. На мусороперегрузочной станции будут накапливать твердые отходы, а затем переправлять их на полигон. Всего в Мурманской области в соответствии с концессионным соглашением между компанией "Управление отходами" и Министерством природных ресурсов и экологии региона будет построено четыре таких мусороперегрузочных станции, полигон и мусороперерабатывающий завод по сортировке полезных фракций.

Пилотные отходы

Мурманская область была выбрана одним из пилотных регионов по созданию новой системы обращения отходов. Ранее сообщалось, что проект впервые предполагает создание системы обращения коммунальных отходов, которая включает все предприятия полного цикла. В комплексе такая задача в нашей стране еще не решалась.

Создать мусоросортировочные комплексы и перегрузочные станции планируют на севере и юге Мурманской области. При строительстве будут использовать самые современные и прогрессивные технологии. Ежегодно на новый полигон будет поступать 250 тыс. тонн отходов. В декабре 2017 года объект будет введен в эксплуатацию.

Инвестиции в проект составят 1,25 млрд рублей. Как заявляли в Минприроды региона, создание системы обращения с отходами позволит комплексно решить проблему накопившегося и образующегося в регионе мусора.

Свалки копились десятилетия

Как отмечали в природоохранном ведомстве, в регионе насчитывается более 500 несанкционированных свалок. Часть из них существуют многие годы, часть - стихийно возникают, какие-то ликвидируются. Кроме того, в области действуют 18 санкционированных объектов хранения отходов.

Однако и они большей частью были организованы многие десятилетия тому назад без учета экологических, санитарных и противопожарных требований и оказывают существенное негативное воздействие на окружающую среду. Количество образующихся в регионе твердых коммунальных отходов составляет порядка 314 тыс. тонн в год.

Новая система обращения с отходами в полном объеме заработает в Мурманской области с 1 января 2018 года.