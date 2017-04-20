Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Заполярье началось создание пилотной системы обращения с отходами

Общество
20 апреля, 14:56 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 20, апреля. /ТАСС
Отдел архитектуры и градостроительства Североморска уже выдал соответствующее разрешение
Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Создание пилотной системы обращения с отходами началось в Мурманской области. Как сообщили в компании-конциссионере "Управление отходами", получено разрешение на строительство в Североморске первой в рамках проекта мусороперегрузочной станции.

"Разрешение на строительство выдано отделом архитектуры и градостроительства Североморска на основе положительного заключения экспертизы проектной документации и положительного заключения государственной экологической экспертизы", - сообщили в компании.

Согласно проектной документации, общая площадь участка под станцию занимает 5 тыс. квадратных метров. Здесь планируют возвести двухэтажный административно-бытовой корпус. На мусороперегрузочной станции будут накапливать твердые отходы, а затем переправлять их на полигон. Всего в Мурманской области в соответствии с концессионным соглашением между компанией "Управление отходами" и Министерством природных ресурсов и экологии региона будет построено четыре таких мусороперегрузочных станции, полигон и мусороперерабатывающий завод по сортировке полезных фракций.

Пилотные отходы

Мурманская область была выбрана одним из пилотных регионов по созданию новой системы обращения отходов. Ранее сообщалось, что проект впервые предполагает создание системы обращения коммунальных отходов, которая включает все предприятия полного цикла. В комплексе такая задача в нашей стране еще не решалась.

Создать мусоросортировочные комплексы и перегрузочные станции планируют на севере и юге Мурманской области. При строительстве будут использовать самые современные и прогрессивные технологии. Ежегодно на новый полигон будет поступать 250 тыс. тонн отходов. В декабре 2017 года объект будет введен в эксплуатацию.

Инвестиции в проект составят 1,25 млрд рублей. Как заявляли в Минприроды региона, создание системы обращения с отходами позволит комплексно решить проблему накопившегося и образующегося в регионе мусора.

Свалки копились десятилетия

Как отмечали в природоохранном ведомстве, в регионе насчитывается более 500 несанкционированных свалок. Часть из них существуют многие годы, часть - стихийно возникают, какие-то ликвидируются. Кроме того, в области действуют 18 санкционированных объектов хранения отходов.

Однако и они большей частью были организованы многие десятилетия тому назад без учета экологических, санитарных и противопожарных требований и оказывают существенное негативное воздействие на окружающую среду. Количество образующихся в регионе твердых коммунальных отходов составляет порядка 314 тыс. тонн в год.

Новая система обращения с отходами в полном объеме заработает в Мурманской области с 1 января 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
3
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Песков: встреча Путина с Сечиным носила закрытый характер
Темы дня
Загрузка...
Реклама