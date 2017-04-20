Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила капремонта

Общество
20 апреля, 15:26 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Согласно документу, муниципалитеты будут обязаны оплачивать капитальный ремонт домов, не проведенный до приватизации
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила капитального ремонта многоквартирных домов, в которых капремонт требовался до приватизации. Согласно документу, муниципалитеты, которые не провели ремонт домов до старта приватизации, обязаны их отремонтировать путем перечисления средств на счет регионального оператора или на специальный банковский счет для капремонта. Проект закона был внесен в нижнюю палату правительством РФ в октябре прошлого года.

"Законопроектом предусматривается дополнение Жилищного кодекса новой статьей, устанавливающей особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения", - следует из пояснительной записки к законопроекту.

Смотрите также

Медведев: темпы капремонта выросли вдвое в 2016 году
Реставраторы предлагают ввести нормы капремонта памятников с учетом закона о наследии
Лидеры думской оппозиции направили Медведеву обращение по капремонту

По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, инициатива снимает "потенциальную возможность спора о том, должен ли муниципалитет, не выполнивший свои обязанности по ремонту дома до начала приватизации, провести капремонт собственными силами, компенсировать его стоимость собственникам или перечислить соответствующие средства на счет регионального оператора".

Министр также пояснил, что законопроект закрепляет за регионами обязанность принимать решение о создании нового регионального оператора с передачей ему всех функций ранее действовавшего. Таким образом, при прекращении деятельности регионального оператора новая организация получит все права и обязанности предшественника. Вместе с тем проект закона предлагает "наделить муниципалитеты полномочиями по установлению порядка информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление ими, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
3
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Песков: встреча Путина с Сечиным носила закрытый характер
Темы дня
Загрузка...
Реклама