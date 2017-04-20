Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила капремонта

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила капитального ремонта многоквартирных домов, в которых капремонт требовался до приватизации. Согласно документу, муниципалитеты, которые не провели ремонт домов до старта приватизации, обязаны их отремонтировать путем перечисления средств на счет регионального оператора или на специальный банковский счет для капремонта. Проект закона был внесен в нижнюю палату правительством РФ в октябре прошлого года.

"Законопроектом предусматривается дополнение Жилищного кодекса новой статьей, устанавливающей особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения", - следует из пояснительной записки к законопроекту.

По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, инициатива снимает "потенциальную возможность спора о том, должен ли муниципалитет, не выполнивший свои обязанности по ремонту дома до начала приватизации, провести капремонт собственными силами, компенсировать его стоимость собственникам или перечислить соответствующие средства на счет регионального оператора".

Министр также пояснил, что законопроект закрепляет за регионами обязанность принимать решение о создании нового регионального оператора с передачей ему всех функций ранее действовавшего. Таким образом, при прекращении деятельности регионального оператора новая организация получит все права и обязанности предшественника. Вместе с тем проект закона предлагает "наделить муниципалитеты полномочиями по установлению порядка информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление ими, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта".