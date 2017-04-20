Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракций ЛДПР и "Единая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Его авторами выступили либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Александр Брыксин, Виталий Бахметьев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутатов от ЛДПР.

Поправки в закон о погребении

Проектом, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, вносятся поправки в закон "О погребении и похоронном деле" и вводится понятие "перезахоронение".

"Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются Правительством РФ", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к нему указывается, что "вопрос о перезахоронении останков В.И. Ульянова (Ленина) возник еще вначале 80-х годов XX века, и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически каждый год". "Важно отметить, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В.И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон", - отмечается в сопроводительных документах.

Позиция РПЦ и опросы

При этом в своей аргументации инициаторы ссылаются на позицию Русской православной церкви (РПЦ), считающей, что "безусловно, останки В.И. Ленина должны быть преданы земле и страна "опоздала с этим на четверть века". В пояснительной записке также приводятся высказывания президента РФ Владимира Путина, который призывал подходить к этому вопросу "аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество".

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"Авторы законопроекта, полностью поддерживая данную точку зрения, считают, что вопрос о перезахоронении останков В.И. Ульянова (Ленина) должен быть лишен какой- либо исторической, политической и социальной подоплеки и носить исключительно юридический характер", - говорится в материалах. Одновременно подчеркивается, что законопроект "не имеет политического и социального контекста, поскольку, исходя из существующей политической ситуации, само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации".

"Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить. При ответе на прямой вопрос о том, как следует поступить с телом Ленина, 60% в целом выразили согласие с тем, что его необходимо предать земле, в том числе 36% выступают за скорейшее перезахоронение на кладбище, а 24% предлагают подождать, пока уйдет поколение, для которого он дорог, а затем уже принять решение о захоронении", - отмечается также в пояснительной записке.

Перенести мавзолей

В свою очередь, один из авторов законопроекта Иван Сухарев высказал мнение, что мавзолей можно перенести и сделать музей Ленина, но "не в сердце России".

"Я не сторонник конспирологических теорий, но многие считают, что пока на Красной площади тело Ленина, прорыва не будет", - заявил Сухарев ТАСС.