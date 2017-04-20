Россияне с июня смогут жаловаться на качество дорог через мобильное приложение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Специальное мобильное приложение, через которое россияне смогут жаловаться на качество дорожного покрытия в Росавтодор, заработает с июня. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов по итогам совещания в Екатеринбурге.
"Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) сейчас готовит это приложение, которое должно заработать в июне. Жалоба, поступающая через это приложение о каком-либо дефекте, будет перенаправляться балансодержателю дороги. На устранение дефекта будут установлены разные сроки. Одно дело - построить развязку над железнодорожными путями, другое дело - заделать какую-то яму или установить дорожный знак", - пояснил Астахов.
По его словам, когда заявителю придет ответ по проблеме, он может повторно убедиться в том, что дефект исправлен. Если этого не произошло, он снова через мобильное приложение сможет направить жалобу в Росавтодор.
"Мы, как контролеры, будем видеть, что какой-то балансодержатель дороги или подрядная организация не выполняют те обещания, которые были даны, и соответственно, в свою очередь будем своими рычагами реагировать и заставлять балансодержателей выполнять обещания", - добавил замруководителя Росавтодора, не уточнив технических подробностей использования данного мобильного приложения.