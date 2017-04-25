Язык Кубка конфедераций: города России готовятся к встрече иностранцев

Во вторник, 25 апреля, председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия готова к проведению Кубка конфедерация 2017 года по футболу за полтора месяца до начала турнира. Игры пройдут с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Эксперты оргкомитета и ФИФА оценивали состояние стадионов, отелей и городской инфраструктуры, которая примет иностранных болельщиков. Но не менее важный вопрос — языковой барьер, который предстоит преодолеть работникам транспорта, учреждений общественного питания и специалистам экстренных служб.

ТАСС проверил, готовы ли спасатели, транспортники, полицейские, медики и сотрудники заведений общепита общаться на английском с иностранными болельщиками.

Учить иностранные языки жители Сочи начали еще перед Олимпийскими играми. "Всего с сентября 2011 года по декабрь 2013-го 3702 жителя Сочи прошли языковую подготовку на краткосрочных курсах по английскому языку, организованных управлением по образованию и науке администрации города Сочи на базе 67 общеобразовательных учреждений города. Более 700 учащихся были обучены по программе подготовки волонтеров-навигаторов ", — рассказала ТАСС об итогах "олимпийской" языковой подготовки горожан начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

По ее словам, в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года был возобновлен проект "Слово дня". Ежедневно посетители торговых центров, поликлиник, библиотек и концертных залов учат слово или фразу на английском. К приветствиям и рассказам о себе в этом году добавили словосочетания, связанные с футбольными первенствами. "Слово дня" демонстрируется на экранах и транслируется по громкоговорителям.

В транспорте Сочи еще с "олимпийских" времен английская речь звучит во время объявления остановок. Теперь установили и экраны, надписи на которых дублируются на английском.

Но поговорить на нем с водителем такси вряд ли получится. Из пяти компаний только в одной пообещали прислать машину с шофером, который "бегло говорить не может, но поймет клиента и сможет ответить ему на английском".

За английским — в "Горки"

Корреспондент ТАСС проверил, насколько к приему иностранных гостей готовы сочинские рестораны. В пляжном кафе официантка на англоязычное пожелание доброго утра отреагировала улыбкой. Заказ на чашку кофе приняла молча. На знакомое credit card — принесла терминал. А вот вопрос "Как пройти к железнодорожному вокзалу?" вызвал замешательство. Выручил посетитель кафе, который, пусть на ломаном, но английском языке указал дорогу.

Лучше ситуация оказалась в "Горки Городе". В первом же ресторане официант поздоровался и принял заказ на иностранном. Оказалось, он уже владеет английским на хорошем уровне — благодаря языковым курсам в корпоративном тренинг-центре горнолыжного курорта.

Казань уже организовывала международные спортивные соревнования — Универсиаду в 2013-м и чемпионат мира по водным видам спорта в 2016-м. Поэтому исполком города не планирует дополнительной языковой подготовки для работников транспорта.

"В рамках подготовки к проведению в Казани Всемирных летних студенческих игр перевозчиками были организованы дополнительные курсы повышения квалификации по культуре обслуживания пассажиров, служебному этикету, в том числе основам английского языка для водителей и кондукторов", — сообщили в пресс-службе Исполкома города Казани.

У врачей тоже есть опыт в общении на иностранных языках. Как рассказал ТАСС главный врач соревнований по футболу в Казани Арслан Валиев, для работы на стадионе будут привлекаться медики, владеющие английским.

"Дополнительной языковой подготовки не запланировано. В клиниках, уполномоченных ФИФА для оказания помощи спортсменам и официальным лицам (в Казани — городская больница №7 и Республиканская клиническая больница), будет организовано дежурство волонтеров-медиков, владеющих английским языком, для сопровождения пациентов в отделениях больниц", — пояснил собеседник агентства.

Помощь на семи языках

Спасатели, напротив, ускоренными темпами осваивают иностранный язык. "Изучение английского проходит в рамках служебной подготовки. Прежде всего это касается тех сотрудников главного управления МЧС России по Республике Татарстан, которые непосредственно будут контактировать с гостями города и участниками соревнований в период проведения мероприятий — это ответственные должностные лица, закрепленные за объектами проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, объектами транспортной инфраструктуры и мест проживания команд, участников и официальных лиц", — сообщают в пресс-службе ведомства.

Для взаимодействия со спортсменами и гостями из зарубежных стран по опыту проведения Всемирной летней универсиады 2013 года и чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в главном управлении МЧС России по Республике Татарстан будет использоваться краткий русско-английский и англо-русский словарь — разговорники специальной лексики.

В свою очередь, операторы службы экстренного реагирования готовы круглосуточно отвечать на звонки не только на русском, английском и татарском языках, но и на испанском, французском, китайском и немецком.

На семи линиях Московского метрополитена, а также в поездах Московского центрального кольца объявления уже дублируются на английском. К лету на нем заговорят автоинформаторы и на остальных линиях. Сейчас идет набор новых кассиров, знание английского языка является главным требованием. Курсы пройдут и действующие сотрудники, а также инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Ожидается, что обучение коснется 650 сотрудников: 350 кассиров и 300 инспекторов.

"Мы хотим, чтобы гости, которые к нам приедут, могли свободно ориентироваться в городском транспорте. При необходимости сотрудники метро окажут им помощь и содействие", — отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он рассказал, что узнать "англоговорящую" кассу можно будет по специальной яркой наклейке. Голосовые объявления будут дублироваться на английский и на всех вокзалах столицы.

Правда, иностранцы уже сейчас считают, что московский транспорт для них достаточно удобен. Так, преподаватель китайской культуры и игры "го" Ху Сяопэн рассказал, что не испытывает языковых трудностей в метро.

"Навигация и знаки очень понятны, надписи на карте и остановки дублируются на английском. Так что с этим нет проблем", — считает Ху. По его словам, иногда ему удается пообщаться и с московскими таксистами — около 20% водителей знают английский. "А вот в магазинах часто приходится пользоваться приложением-переводчиком", — говорит он.

Понятная помощь

В июне московские медицинские службы создадут отдельный диспетчерский пульт, на который будут переключать звонки туристов. На нем задействуют порядка 20 специалистов, свободно говорящих на английском. Номер телефона будет такой же, как и для обычного вызова скорой, — 103.

Около стадиона "Открытие" — на пешеходных маршрутах от метро до арены — и около гостиниц, в которых поселятся футболисты, будут дежурить медицинские бригады, в состав которых войдут англоговорящие фельдшеры со знанием языка на уровне intermediate (средний) и выше.

"Униформа будет в стилистике спортивного праздника. Надписи на футболке и головном уборе напечатают узнаваемым шрифтом, который ФИФА утвердила в качестве официального для ЧМ-2018 в России. Да и иностранным гостям будет привычнее и проще отличить врачей скорой помощи именно в такой одежде", — считает главный врач государственного бюджетного учреждения города Москвы "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Николай Плавунов.

Если же гостям столицы потребуется не медицинская, а информационная помощь, то ее окажут волонтеры. В столице появится 37 брендированных инфостоек на колесах. За ними будут дежурить добровольные помощники, владеющие английским. "На добровольцев возложена почетная миссия создания атмосферы гостеприимства. Городские волонтеры не только подскажут, как попасть на стадион "Спартак", где будут проходить матчи, но и посоветуют, какие музеи, парки и достопримечательности можно посетить у нас в городе", — рассказал руководитель программы городских волонтеров ресурсного центра "Мосволонтер" Олег Дьяченко.

В Северной столице спортивные события мирового уровня проводятся нечасто. Тем не менее, власти города уверены — гостям не придется преодолевать языковой барьер.

"Петербург — туристический центр мирового значения, в 2016 году он принял около 3 млн зарубежных туристов, поэтому создание комфортной среды для зарубежных гостей — это часть каждодневной работы города", — рассказал ТАСС председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

По его словам, в любом ресторане в центре города обязательно есть англоговорящие официанты и меню на английском. В общественном транспорте остановки дублируют на английском, на схемах метро все названия указаны на двух языках.

Власти Питера заявляют, что при необходимости в городе будет появляться навигация не только на английском, но и, например, на китайском или испанском — в зависимости от потребностей турпотока.

К футбольным первенствам готовится и полиция. "При определении расстановки личного состава на мероприятия будет учитываться уровень владения иностранным языком каждого из задействованных сотрудников полиции", — сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Финская туристка из Лаппеенранты Терхи Киннунен, часто посещающая Северную столицу, рассказала ТАСС, что почти не встречает языковых препятствий во время своих путешествий: "Мне кажется, что в Петербурге общаться на английском легче, чем в Москве. В отелях, магазинах, ресторанах и кафе обслуживают на английском".

"Например, в ходе своей последней поездки я побывала в Музее Кирова, персонал там не говорит по-английски, но они смогли дать мне простые указания, где купить билет и куда повесить пальто, а потом дали папку с английскими текстами и проследили, чтобы я осмотрела всю экспозицию и ничего не пропустила. Великолепный сервис", — рассказала Киннунен.

"Люди в Петербурге и в России очень дружелюбны, — констатирует она. — Однажды в метро у меня возникли сложности с пополнением проездного билета через автомат, и подошедший сотрудник не смог помочь, но стоявшая рядом в очереди девушка даже доплатила несколько рублей, которых не хватало, — это было очень мило".

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Сергей Круглов

Текст подготовлен при участии региональной редакции ТАСС