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Алупкинский музей-заповедник научит патриотизму краснодарцев и севастопольских кадетов

Общество
20 апреля, 16:17 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Музей-заповедник заключил договоры с краснодарским университетом МВД и с севастопольским президентским кадетским училищем
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник в Крыму будет заниматься патриотическим воспитанием кадетов Севастопольского президентского кадетского училища и студентов Краснодарского университета Министерства внутренних дел РФ. Об этом на форуме в Ялте рассказал директор учреждения Александр Балинченко.

"Мы заключили договор с краснодарским университетом МВД и с севастопольским президентским кадетским училищем. Цель общения с нашим учреждением в том, чтобы формировать у будущих офицеров, у будущих граждан патриотизм, который был присущ и первым владельцам, и последующим наших объектов", - сказал Балинченко.

По его словам, музей-заповедник также сотрудничает и с гражданскими вузами по образовательным программам. "Большое внимание придаем образовательному направлению. Мы понимаем ту ответственность и возможность, которую может дать молодому поколению общение с музейными объектами", - пояснил Балинченко. Сейчас Алупскинский комплекс сотрудничает с вузами из Крыма, Краснодара, а также обсуждает возможность сотрудничества с вузами Санкт- Петербурга. "У нас проходят практику студенты, мы формируем музейных специалистов", - сказал он.

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник включает Воронцовский дворец-музей, Массандровский дворец-музей Александра III и Алупкинский парк-памятник садово-паркового искусства.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ситуация в Крыму Ялтинский экономический форум – 2017
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