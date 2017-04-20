Алупкинский музей-заповедник научит патриотизму краснодарцев и севастопольских кадетов

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник в Крыму будет заниматься патриотическим воспитанием кадетов Севастопольского президентского кадетского училища и студентов Краснодарского университета Министерства внутренних дел РФ. Об этом на форуме в Ялте рассказал директор учреждения Александр Балинченко.
"Мы заключили договор с краснодарским университетом МВД и с севастопольским президентским кадетским училищем. Цель общения с нашим учреждением в том, чтобы формировать у будущих офицеров, у будущих граждан патриотизм, который был присущ и первым владельцам, и последующим наших объектов", - сказал Балинченко.
По его словам, музей-заповедник также сотрудничает и с гражданскими вузами по образовательным программам. "Большое внимание придаем образовательному направлению. Мы понимаем ту ответственность и возможность, которую может дать молодому поколению общение с музейными объектами", - пояснил Балинченко. Сейчас Алупскинский комплекс сотрудничает с вузами из Крыма, Краснодара, а также обсуждает возможность сотрудничества с вузами Санкт- Петербурга. "У нас проходят практику студенты, мы формируем музейных специалистов", - сказал он.
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник включает Воронцовский дворец-музей, Массандровский дворец-музей Александра III и Алупкинский парк-памятник садово-паркового искусства.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.