Горсуд Петербурга зарегистрировал жалобу на прекращение рассмотрения иска об Исаакии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Городской суд Петербурга зарегистрировал еще одну жалобу на определение нижестоящей инстанции, Смольнинского районного суда, о прекращении производства по делу об Исаакиевском соборе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал частную апелляционную жалобу С. А. Бакешина на определение Смольнинского районного суда о прекращении производства по административному делу о признании незаконным распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга об использовании Исаакиевского собора", - говорится в сообщении. Дата рассмотрения пока не назначена.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал частную жалобу, поданную по вновь открывшимся обстоятельствам Борисом Вишневским к комитету имущественных отношений на определение Василеостровского районного суда об отказе в принятии коллективного административного искового заявления об оспаривании решения комитета. В суде уточнили, что под вновь открывшимися обстоятельствами имеется в виду незнание ранее истцами того, что РПЦ не было подано соответствующее заявление о передаче собора и что подготовительные мероприятия не имеют правовых последствий. В конце января Василеостровский районный суд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакия РПЦ, а 3 марта жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции.

После заседания один из истцов, депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский, сообщил журналистам, что истцы надеются на отмену этого решения, поскольку в рассмотренном иске были заявлены требования, которые существенно отличаются от первого иска, отличался и состав истцов, что делает невозможным прекращение производства по указанным судом основаниям. Позднее, основываясь на решении Горсуда, Смольнинский районный суд прекратил производство по их административному иску к городским властям.