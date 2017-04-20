Союз журналистов РФ обратился в ОБСЕ по поводу запрета въезда на Украину своему секретарю

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обратился в ОБСЕ в связи с тем, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну секретарю союза Ашоту Джазояну. Об этом Джазоян сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как сообщалось ранее, СБУ запретила Джазояну въезд на три года из-за "незаконного" посещения Крыма.

"Для меня это, конечно, очень абсурдно. Есть заявление СЖР по этому поводу. И, конечно, мы обратились и в ОБСЕ", - сказал он.

Секретарь СЖР уточнил, что он является координатором диалога российско-украинских журналистов, который проходит под эгидой ОБСЕ. "Я в течение двух лет встречаюсь с нашими коллегами из Украины, практически каждый месяц мы проводим эти встречи и много чего достигли: мы помогали освободить от задержаний и российских журналистов, и украинских, вызволяли из плена людей, много занимались тем, чтобы преодолеть отчуждение... Месяц тому назад мы участвовали в диалоге с украинскими коллегами, и вдруг вышло такое решение", - сказал Джазоян.

Он отметил, что также курирует русско-украинские молодежные проекты, и на днях был закончен монтаж фильма "Я верую", которые сняли 14 молодых журналистов из двух стран. "Я обратился в ОБСЕ, потому что странно - в течение двух лет регулярно общаюсь с коллегами, мы создали три совместных фильма, открыли две большие фотовыставки, я представлял эти проекты министрам иностранных дел... нужно понимать, продолжаем мы диалог, не продолжаем", - отметил он.

Джазоян уточнил, что на Украине были в курсе его посещений Крыма и создания в республике отделений СЖР. "Меня как раз приглашали на встречу в рамках российско-украинского диалога журналистов, чтобы я рассказывал о тех реалиях, которые происходят в Крыму", - отметил секретарь СЖР.

О запрете на въезд в Украину

Накануне Независимый медиапрофсоюз Украины, ссылаясь на информацию спецслужбы, сообщила, что СБУ "признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины" и вынесла постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года".