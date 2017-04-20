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Собянин принял участие в праздновании 30-летия ветеранской организации Москвы

Общество
20 апреля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Мэр отметил, что вместе с ветеранами московским властям удалось провести большую работу по сохранению исторической памяти
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, которое состоялось в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках.

"Московский городской совет ветеранов - огромная созидательная сила, это славная, нестареющая гвардия, надежный партнер правительства Москвы в решении вопросов развития города. Вместе с вами мы создали уникальную систему социальной защиты горожан", - сказал Собянин.

По его словам, вместе с ветеранами проводится большая работа по сохранению исторической памяти. Так, за последние годы в Москве установлены десятки памятников и мемориальных досок в честь героев и событий войны, а 20 столичных улиц получили имена фронтовиков.

"Вместе с вами, дорогие ветераны, мы создали и сохранили почти 2 тыс. школьных и университетских музеев, вместе с вами мы реализовали и другие проекты, которые дают твердые нравственные ориентиры для молодежи", - отметил мэр Москвы. Он напомнил, что Московский городской совет ветеранов является крупнейшей в стране и самой крупной общественной организацией в Москве.

В свою очередь присутствовавшая на мероприятии вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец также поприветствовала ветеранов. "Ветеран - это особое слово. Сегодня ветераны - это не просто люди, которые участвовали в ВОВ и в других сложных событиях, это носители особой культуры, особых ценностей, и мы преклоняемся перед вами. Мы говорим каждый день вам спасибо, и никогда наш долг перед вами не будет оплачен сполна. Я благодарна вам и потому, что на любой призыв от имени правительства вы отзываетесь сразу", - сказала Голодец.

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