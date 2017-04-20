В Москве осталось демонтировать 64 дома по первой программе сноса пятиэтажек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московским строителям осталось снести 64 пятиэтажки, чтобы полностью завершить программу сноса домов первого периода индустриального домостроения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

"Строители завершили снос дома первого периода индустриального домостроения площадью 3,7 тыс. кв. метров в квартале № 65 района Фили-Давыдково на Малой Филевской улице. Снос велся за счет средств городского бюджета", - приводит пресс-служба слова главы департамента Сергея Левкина.

"Нам до конца реализации этой программы осталось снести 64 дома общей площадью чуть более 250 тыс. кв. метров", - пояснил Левкин. Он добавил, что за счет средств городского бюджета предстоит снести 37 пятиэтажек, 27 зданий снесут в рамках действующих инвестиционных контрактов.

Всего с 1999 года, когда первая программа сноса пятиэтажек стартовала в Москве, строители демонтировали почти 1700 домов.

В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. метров жилья или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.