NBC: в КНР появился клуб поклонников Иванки Трамп, называющих дочь президента США богиней

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Зарегистрированный в интернете клуб поклонников дочери президента США Иванки Трамп, насчитывающий тысячи пользователей, появился в Китае. Они называют ее не иначе, как богиней, сообщила в четверг американская телекомпания NBC.

"Большинство людей в Китае любят Иванку за ее дружественное отношение к китайскому народу", - пояснил телекомпании профессор экономики Технологического института в Пекине Ху Синдоу, который также является известным блогером. Он напомнил о том, что дочь Дональда Трампа посещала посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования Нового года по лунному календарю и просвещает своих детей в области особенностей китайской культуры.

Ху Синдоу считает поворотным моментом, когда пятилетняя дочь Иванки - Арабелла Кушнер - спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина, находившегося с визитом в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида в начале апреля. "Это придало импульс китайскому культурному патриотизму, так как продемонстрировало важную роль нашей культуры в жизни международного сообщества", - пояснил профессор.

Как сообщало ранее агентство Associated Press (AP), правительство Китая предварительно одобрило регистрацию трех торговых марок фирмы Иванки Трамп в тот же день (6 апреля), когда она вместе с супругом Джаредом Кушнером ужинала с Си Цзиньпином в "Мар-а-Лаго". Речь идет о брендах ювелирных украшений, аксессуаров и спа-услуг. AP напомнило о том, что у фирмы дочери президента США уже зарегистрировано 16 торговых марок на территории КНР, а еще четыре, включая упомянутые три, были предварительно утверждены после инаугурации Трампа.

35-летняя Иванка выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Однако в начале нынешнего года она сложила с себя полномочия главы компании в связи с решением стать советником американского лидера. Ее нынешняя должность - специальная помощница президента, за ней уже закреплен кабинет в Белом доме. В связи с этим компанию Иванки возглавила Абигейл Клем, которая ранее курировала коллекцию ювелирных изделий бренда дочери президента.