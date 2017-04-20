Глава СПЧ Федотов предлагает применять "страховую адвокатуру" по гражданским делам

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов предлагает перейти к так называемой страховой адвокатуре по гражданским делам.

"Я полагаю, что нужно подумать о страховой адвокатуре, которая существует сейчас в Германии. Это система, когда гражданин заключает договор со страховой компанией на оказание адвокатских услуг и, если соседская коза съела его цветы, он обращается к адвокату, который ведет его дело в суде за счет страховой компании", - заявил он в четверг на VIII Всероссийском съезде адвокатов.

Федотов отметил, что это будет более выгодно для граждан, нежели заключать соглашение с адвокатом.

В свою очередь президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко рассказал ТАСС, что считает "страховую адвокатуру" нецелесообразной. "В странах Европы это работает, но я сталкивался несколько раз, и пользователи были не довольны. Адвокат по страховке еще хуже, чем бесплатный", - сказал Пилипенко. При этом он заметил, что "попробовать можно" и ФПА готова к работе по этому направлению.