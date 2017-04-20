Трамп раскритиковал публикацию NYT о визите футбольной команды в Белый дом

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию газеты The New York Times, которая в среду попыталась привлечь внимание к тому, что большее количество игроков команды клуба "Нью-Инглэнд Пэтриотс" североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) присутствовало в Белом доме в 2015 году при президенте Бараке Обаме, чем при Дональде Трампе в среду. Свое мнение по поводу публикации американский лидер выразил в четверг на своей странице в сети микроблогов Twitter, с критикой в адрес газеты выступила и сама команда.

"Злополучная The New York Times, которая неверно истолковывает меня в течение двух лет, попалась на вранье по поводу визита "Нью-Инглэнд Пэтриотс" в Белый дом", - написал Трамп.

Failing @nytimes, which has been calling me wrong for two years, just got caught in a big lie concerning New England Patriots visit to W.H. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 April 2017

В среду газета опубликовала твит с двумя фотографиями: на одной, датированной 2015 годом, у Белого дома стоят порядка 40 членов спортивной команды, а на второй, датированной 2017 годом, на фото значительно меньше спортсменов. Таким образом издание фактически попыталось привлечь внимание к тому факту, что Белый дом при Трампе посетили куда меньше членов легендарной команды.

Patriots' turnout for President Obama in 2015 vs. Patriots' turnout for President Trump today: https://t.co/OxMEOqZonI pic.twitter.com/pLmJWhOw1j — NYT Sports (@NYTSports) 19 April 2017

Сами "Пэтриотс" ответили на эту публикацию сообщением о том, что в действительности часть членов команды в текущем году попросту заняла сидячие места на лужайке с южной стороны президентской резиденции.

These photos lack context. Facts: In 2015, over 40 football staff were on the stairs. In 2017, they were seated on the South Lawn. https://t.co/iIYtV0hR6Y — New England Patriots (@Patriots) 20 April 2017

Финальный матч НФЛ-2017 состоялся 6 февраля, "Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс" в овертайме со счетом 34:28. В среду в Белом доме состоялась встреча президента с членами команды: глава государства поздравил "Пэтриотс", после чего выступил с речью и дал слово главному тренеру и владельцу клуба. Заметным оказалось лишь отсутствие главного игрока команды - квотербека Тома Брэди, который по семейным обстоятельствам пропустил визит в Белый дом.

НФЛ - одна из самых популярных лиг в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 167 млн человек, это немногим меньше половины населения страны. Суммарная аудитория решающего матча НФЛ сравнима с рейтингами финалов чемпионатов мира по футболу.