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Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено

Общество
20 апреля, 18:09 дата обновления: 20 апреля, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Сбой движения произошел из-за инцидента с пассажиром
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской ("салатовой") линии московского метро, прерванное ранее из-за инцидента с пассажиром, восстановлено и в данный момент входит в график. Об этом столичная подземка сообщает в своем аккаунте в Telegram.

"18:27 мск Люблинско-Дмитровская линия. Движение на северном участке восстановлено и входит в график", - говорится в сообщении.

В 17:52 мск движение между станциями "Марьина роща" и "Петровско-Разумовская" было прервано из-за инцидента с пассажиром. На время сбоя пассажирам рекомендовали пользоваться другими линиями метро, Московским центральным кольцом и наземным транспортом.

 
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