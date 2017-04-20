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В Варшаве прошла презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Общество
20 апреля, 18:59 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Фестиваль в Сочи соберет более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира
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ВАРШАВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Российский центр науки и культуры в Варшаве провел презентацию Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи.

"В Польше интерес к фестивалю довольно значителен, - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский перед началом презентации. - Мы стараемся создавать как можно больше возможностей для диалога российской и польской молодежи на наших площадках в Варшаве и Гданьске, а возможность посетить Россию и принять участие в событии мирового масштаба очень привлекательна". 

"Совместно с нашими партнерами из Калининградской области мы приглашаем польскую молодежь в Сочи", - подчеркнул Жуковский.

"Всемирный фестиваль молодежи и студентов - это грандиозное событие, которое запомнится каждому участнику на всю жизнь. Это возможность увидеть один из красивейших городов России, найти новых друзей и пообщаться с молодежью из разных стран", - указала в послании участникам презентации руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Татьяна Васильева.

Фестиваль соберет более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира. Это событие объединит молодежь в различных сферах, дав возможность встретиться представителям общественных организаций, молодым ученым, людям искусства и творчества, спортсменам, педагогам, информатикам, политикам, а также иностранцам, интересующимся российской культурой.

Из Польши в этом году на фестиваль смогут приехать 100 участников.

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