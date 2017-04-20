Не менее 500 тыс. участников шествия "Бессмертного полка" ожидается в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге 9 мая в этом году соберет не менее полумиллиона человек. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель регионального отделения организации "Бессмертный полк России" Сергей Бородулин.
"На основе данных о численности участников шествия в прошлом году мы подали заявку в Смольный, где указали планируемую численность 500 тыс. человек", - сказал Бородулин.
Он рассказал также, что к шествию по Невскому проспекту хотят присоединиться не только петербуржцы и жители Ленинградской области, но и жители других регионов России - потомки солдат, участвовавших в битве за Ленинград. "У нас уже есть несколько десятков звонков из других городов, звонят потомки солдат, спрашивают, можно ли пройти по Невскому проспекту с портретом деда, который воевал под Ленинградом", - сказал Бородулин.
Региональное отделение "Бессмертного полка России" подписало соглашение с общественным движением "Бессмертный Ленинград", совместно с которым планируется организовать летом в Красном Селе молодежный патриотический лагерь "Ленинградский парад Победы", который будет посвящен параду войск Ленинградского фронта на Дворцовой площади 8 июля 1945 года.
Шествия "Бессмертного полка" проводятся в Петербурге с 2014 года, причем если первое собрало 30 тысяч человек, то через год эта цифра выросла в десять раз, и по Невскому прошли около 300 тысяч человек. Численность участников увеличивается с каждым годом, и организаторы не исключают, что реальные цифры окажутся выше заявленных.