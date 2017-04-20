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Не менее 500 тыс. участников шествия "Бессмертного полка" ожидается в Петербурге

Общество
20 апреля, 18:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, апреля. /ТАСС
К шествию планируют присоединиться не только петербуржцы и жители Ленинградской области, но и жители других регионов страны, чью предки участвовали в битве за Ленинград
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге 9 мая в этом году соберет не менее полумиллиона человек. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель регионального отделения организации "Бессмертный полк России" Сергей Бородулин.

"На основе данных о численности участников шествия в прошлом году мы подали заявку в Смольный, где указали планируемую численность 500 тыс. человек", - сказал Бородулин.

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Он рассказал также, что к шествию по Невскому проспекту хотят присоединиться не только петербуржцы и жители Ленинградской области, но и жители других регионов России - потомки солдат, участвовавших в битве за Ленинград. "У нас уже есть несколько десятков звонков из других городов, звонят потомки солдат, спрашивают, можно ли пройти по Невскому проспекту с портретом деда, который воевал под Ленинградом", - сказал Бородулин.

Региональное отделение "Бессмертного полка России" подписало соглашение с общественным движением "Бессмертный Ленинград", совместно с которым планируется организовать летом в Красном Селе молодежный патриотический лагерь "Ленинградский парад Победы", который будет посвящен параду войск Ленинградского фронта на Дворцовой площади 8 июля 1945 года.

Шествия "Бессмертного полка" проводятся в Петербурге с 2014 года, причем если первое собрало 30 тысяч человек, то через год эта цифра выросла в десять раз, и по Невскому прошли около 300 тысяч человек. Численность участников увеличивается с каждым годом, и организаторы не исключают, что реальные цифры окажутся выше заявленных.

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