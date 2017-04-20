Роспатриотцентр начал конкурс "Доброволец России-2017"

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роспатриотцентр в четверг начал Всероссийский конкурс "Доброволец России-2017", направленный на развитие волонтерского движения в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатриотцентра.
"С сегодняшнего дня во многих уголках нашей страны начались муниципальные этапы конкурса, которые продлятся до 1 июня", - отмечается в сообщении.
В Роспатриотцентре пояснили, что финал конкурса состоится 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев.
"К участию приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представитель добровольческих организаций в возрасте от 18 до 30 лет, а также серебряные волонтеры (волонтеры пожилого возраста - прим. ТАСС).