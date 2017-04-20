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Единороссы отозвали подписи под законопроектом о перезахоронении Ленина

Общество
20 апреля, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Замсекретаря Генсовета единороссов сообщил, что это была личная инициатива Евгения Марченко, Николая Брыкина и Виталия Бахметьева, и "с фракцией и партией они не советовались"
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев отозвали свои подписи под законопроектом депутатов ЛДПР, который закладывал юридический механизм для перезахоронения останков Владимира Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России".

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"Это была личная инициатива наших коллег, с фракцией и партией они не советовались", - пояснил замсекретаря Генсовета единороссов Евгений Ревенко. По словам политика, "перспектив у этого законопроекта не было в любом случае". Он пояснил, что это "еще один пример того, что, обладая правом законодательной инициативы, которое ни в коем случае не оспаривается, важно руководствоваться здравым смыслом". "И понять, поддержат ли тебя или нет", - добавил депутат.

"Если за словами политика не следует действий, то это серьезный ущерб и девальвация самого политика", - предупредил Ревенко. "В своих инициативах нам надо быть крайне аккуратными, чтобы не разобщать людей. Нужны решения, которые нас объединяют", - заключил он.

Ранее либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Александр Брыксин, Виталий Бахметьев внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков Ленина из мавзолея на Красной площади.

Проектом, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, вносятся поправки в закон "О погребении и похоронном деле" и вводится понятие "перезахоронение". "Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к нему указывается, что вопрос о перезахоронении останков Ленина возник еще в начале 80-х годов прошлого века, "и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически каждый год". В сопроводительных документах отмечается, что "законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В.И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон".

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