Подготовка к открытию круизной линии Крым - Сочи идет по плану

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Круизное судно, которое будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Сочи - Крым, практически готово к выходу на линию. В конце апреля оно прибудет в порт Сочи, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) генеральный директор компании-оператора круиза "Черноморские круизы" Евгений Берков.

"Судно почти готово к тому, чтобы встать на линию, в конце следующей недели, скорее всего, мы уведем его в Сочи, мы должны будем провести мероприятия по подготовке к приему туристов", - сказал Берков. Он подчеркнул, что "все идет по плану-графику".

Коммерческие рейсы по маршруту Крым - Сочи круизный лайнер "Князь Владимир" начнет осуществлять с 11 июня. В свой пробный рейс морское судно отправится 6 мая, первыми все возможности круиза опробуют ветераны Великой Отечественной войны. В рамках недельного путешествия предусмотрены однодневные заходы в порты городов Новороссийск и Севастополь, двухдневная стоянка в Ялте и возвращение в Сочи. Для удобства пассажирам будет предложена возможность начинать и заканчивать круиз в городах Новороссийске и Севастополе.

Для обслуживания новой линии "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star, оно было построено в 1977 году, в 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями, прошло реновации в 2013 и 2017 годах. Его длина - 141,8 метра, ширина - 21,9 метра.

Экскурсии для пассажиров

Как отметил руководитель компании-оператора, участникам круиза во время остановок в портах будет предложена экскурсионная программа. "Мы сейчас находимся в стадии переговоров с крымскими туристическими компаниями в том числе, по выбору туристического агента портов Ялты и Севастополя, которые предлагают различные береговые программы для пассажиров круиза", - рассказал генеральный директор компании-операторе круиза "Черноморские круизы".

На заседании президиума Госсовета 15 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами.

Лайнеру, который будет выполнять круизы, присвоено название "Князь Владимир". Корабль рассчитан на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах. Теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами и концертной площадкой, SPA-зоной, магазином беспошлинной торговли.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.