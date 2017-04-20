ОНФ проследит за исполнением стратегии экологической безопасности РФ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) будут держать на контроле исполнение со стороны федеральных и региональных властей стратегию экологической безопасности России, которая была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Это стратегический документ, в котором мы видим очень жесткую оценку текущему состоянию окружающей среды. Отмечены экологические проблемы, которые в будущем могут стать причиной международных конфликтов. ОНФ будет держать на контроле исполнение основных положений стратегии", - приводит пресс-служба ОНФ слова сопредседателя Центрального штаба фронта, председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов отметил, что новый документ охватывает "все основные экологические угрозы на местном, региональном, федеральном и международном уровне". "Особое внимание в документе уделяется незаконному складированию отходов", - подчеркнул Миронов.

Стратегия экологической безопасности РФ до 2025 года нацелена на обеспечение благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики в подходящих для этого условиях окружающей среды. Среди приоритетов обеспечения экологической безопасности - совершенствование экологического законодательства, внедрение "зеленых" технологий, развитие системы обращения с отходами и контроля над радиоактивными и химическими отходами, минимизация рисков возникновения аварий на опасных объектах. Также отмечается необходимость реабилитировать загрязненные территории и акватории, минимизировать ущерб, причиняемый при добыче полезных ископаемых, и расширить меры по сохранению биологического разнообразия.

Предполагается, что эти задачи будут решены через набор регулирующих и лицензирующих мер: в стратегии упоминается техническое регулирование с учетом требований промышленной и экологической безопасности, лицензирование опасных видов деятельности, внедрение экологических разрешений для опасных производств и создание системы экологического аудита. Также предусматривается стимулирование внедрения наилучших доступных технологий, создание государственных информационных систем и информирование населения об опасных погодных явлениях.