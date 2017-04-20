Ростуризм: концепция ФЦП по туризму предполагает 15 приоритетных направлений

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Проект концепции федеральной целевой программы (ФПЦ) "Развитие внутреннего и въездного туризма РФ", реализация которой запланирована на 2019-2025 годы, предполагает 15 приоритетных туристских направлений. Об этом в четверг в рамках Ялтинского международного экономического форума сообщил замруководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.

"В настоящее время можно говорить о 15 приоритетных туристских направлениях. Определены следующие направления: Алтай, Амур, Байкал, Каспий, Черноморское побережье, Приморье, Камчатка и Сахалин, "Русская Балтика", Северный Кавказ, Земля Франца-Иосифа, "Серебряное ожерелье России", "Волжский путь", Центральная Россия, Приволжье, Урал", - уточнил Королев.

По словам Королева, под направлением "Черноморское побережье" прежде всего подразумеваются Крым и Краснодарский край, и главной специализацией этого направления определен пляжный отдых. Направление "Серебряное ожерелье России" включает маршруты, объединяющие исторические города Северо-Запада России.

"В разрабатываемой концепции будут сохранены принципы государственно-частного партнерства, но будет предусмотрено изменение механизмов реализации программы, например, в части оценки проектов на этапе вхождения в программу, определения специализации регионов по виду туризма и, как следствие, определения типа кластера и приоритетности инвестпроекта", - отметил Королев.

Как сообщалось, Ростуризм занимается разработкой федеральной целевой программы (ФПЦ) "Развитие внутреннего и въездного туризма РФ", реализация которой начнется в 2019 году. 10 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил намерение продлить программу по развитию внутреннего и въездного туризма, которая заканчивается в 2018 году. Для разработки концепции ФЦП после 2018 года создана совместная рабочая группа Ростуризма и Минкультуры.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.