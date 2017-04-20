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Дагестан в финале WorldSkills Russia на Кубани представят 10 юных профессионалов

Общество
20 апреля, 21:18 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, апреля. /ТАСС
Финал пройдет с 16 по 19 мая 2017 года в Краснодаре
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МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Республику Дагестан в финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет с 16 по 19 мая 2017 года в Краснодаре, представят 10 молодых профессионалов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Республиканского молодежного центра занятости "Успех" министерства труда региона, руководитель регионального координационного центра WorldSkills в Дагестане Заур Омаров.

"У нас уже сформирована дагестанская сборная молодых профессионалов, которые примут участие в финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia в Краснодаре в следующем месяце. В состав сборной республики вошли 10 молодых парней и девушек - профессионалов своего дела", - сказал Омаров.

По его словам, чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia набирает обороты в стране, становится значимым событием в жизни регионов, а главное - дарит возможность молодым профессионалам проявить себя.

"По результатам отборочных состязаний в состав сборной Дагестана вошли участники компетенций веб-дизайн, кирпичная кладка, электромонтажные работы, сухое строительство и штукатурные работы, эксплуатация сельскохозяйственных машин, ювелирное дело, ресторанный сервис, медицинский и социальный уход и токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ (два участника)", - уточнили в пресс-службе Республиканского молодежного центра занятости "Успех".

В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1,2 тыс. российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которой впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

Как сообщал ТАСС ранее, второй региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Дагестане прошел в конце февраля этого года. Его участниками стали 110 студентов из 40 колледжей республики, посетителями - более 4 тыс. человек со всех районов и городов региона. Соревнования проходили по 23 компетенциям. Первый региональный чемпионат WorldSkills в Дагестане прошел в апреле 2016 года. Тогда 59 студентов средних специальных учебных заведений республики соревновались по 14 компетенциям.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.

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