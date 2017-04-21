Пятый созыв Общественной палаты РФ соберется на итоговое пленарное заседание

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Общественная палата РФ текущего, пятого созыва проведет в пятницу последнее пленарное заседание. В настоящее время идет формирование нового состава палаты, который, как того требует законодательство, соберется на свою первую "пленарку" не позднее 1 июля.

Повестка заседания

Как следует из повестки заседания, опубликованной на официальном сайте Общественной палаты (ОП), на нем "будут подведены итоги работы пятого состава палаты". С приветственным словом перед членами ОП выступит ее бывший секретарь Александр Бречалов, ранее назначенный президентом РФ временно исполняющим обязанности главы Удмуртии. Доклад "О роли и месте Общественной палаты в совершенствовании взаимодействия государства и общества" представит первый замсекретаря Вячеслав Бочаров.

Кроме того, будут подведены итоги деятельности нынешнего состава палаты по ряду направлений, например, по развитию волонтерского движения, формированию общественных советов при федеральных органах власти, реализации проектов в области общественной дипломатии и поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, по поддержке молодежных инициатив.

По мнению замсекретаря ОП Сергея Орджоникидзе, палата может занести себе в актив достижения в самых разных областях. "Это общественный контроль, безусловно. Я считаю безусловным достижением создание общественных советов в министерствах и ведомствах", - заявил он ТАСС.

Еще одним "безусловным достижением" Орджоникидзе назвал "работу с правоохранительными органами, создание общественного комитета по борьбе с терроризмом". "Мы ведем большую работу не только с молодежью, но и различными религиями, конфессиями, объясняя, в чем суть терроризма", - пояснил он. Кроме того, напомнил собеседник агентства, недавно на площадке палаты была проведена международная конференция по борьбе с наркотиками, участие в которой принял заместитель генсека ООН.

Также Орджоникидзе назвал большим достижением усилия ОП по поддержке внешней политики государства.

За время работы нынешнего состава ОП возникла новая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью - форумы активных граждан "Сообщество". Они проводились во всех федеральных округах "с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности". Результаты их работы также будут проанализированы на пленарном заседании.

Новый состав - новые правила формирования

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели - помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.

Нынешний состав палаты (168 человек), полномочия которого истекают этим летом, формировался по трем направлениям: ее члены назначались президентом РФ, делегировались региональными палатами (по одной от каждого субъекта РФ) и отбирались в процессе рейтингового интернет- голосования.

В конце прошлого года был принят закон, изменивший порядок формирования ОП. Согласно новым правилам, 40 членов палаты утверждает президент РФ, 85 человек делегируют представители региональных общественных палат. Еще 43 - представители общероссийских общественных объединений и иных НКО - определяются по итогам голосования членов ОП, утвержденных президентом РФ, и членов ОП от общественных палат субъектов РФ нового состава.

Предусматривается, что в состав палаты войдут по три представителя общероссийских общественных объединений и иных НКО по 13 направлениям общественной деятельности, набравших большинство голосов, а также по четыре представителя общероссийских общественных объединений и иных НКО по одному направлению общественной деятельности, набравших большинство голосов.

В настоящий момент уже известны имена членов нового состава ОП от главы государства и региональных палат.

12 апреля рабочая группа, в которую вошли члены как нового, так и действующего составов палаты, утвердила 14 направлений деятельности, по которым в течение месяца будут приниматься заявки от НКО. Среди этих направлений - охрана здоровья, поддержка благотворительности и добровольчества, обеспечение безопасности граждан, взаимодействие с общественными наблюдательными комиссиями, поддержка семьи, материнства и детства, развитие культуры, творчества и образования.