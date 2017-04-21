Суд рассмотрит иск стюардессы, требующей признать критерии "Аэрофлота" дискриминационными

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу рассмотрит иск бортпроводницы Евгении Магуриной, которая просит обязать "Аэрофлот" отменить требования к внешнему виду и возрасту стюардесс. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В иске стюардесса просит признать дискриминационными установленные "Аэрофлотом" параметры веса, в частности, что размер одежды бортпроводника должен находиться в диапазоне 42-48.

Адвокат Магуриной обращает внимание суда, что оспариваемые нормативы нарушают, по мнению заявителей, не только конституционные права истицы, но и нормы Трудового кодекса РФ, а также Конвенции международной организации труда о запрете дискриминации. Кроме того, отмечается в иске, в приказе Минтранса РФ о требованиях к бортпроводникам указывается, что в первую очередь для допуска к работе учитываются их медицинские показатели, а не внешний вид.

Вместе с тем, 18 апреля Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении аналогичного иска другой стюардессе "Аэрофлота" Ирине Иерусалимской.