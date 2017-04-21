Матвиенко заявила о необходимости развития сети детских хосписов в России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Государство будет поддерживать паллиативную детскую медицину, несмотря на финансовые трудности, развитие сети детских хосписов необходимо продолжить. Об этом написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей колонке в "Российской газете".

По ее мнению, принципиальное значение имеет то, что показатели обеспеченности паллиативными детскими койками были включены в государственную программу "Развитие здравоохранения" на период до 2020 года. Это обязывает органы государственной власти всех уровней обеспечить практическое достижение того, что намечено, напомнила сенатор.

"Главное сейчас, на мой взгляд, - не свернуть с этого пути, несмотря на непростую финансовую ситуацию, а продолжать развитие сети детских хосписов, стационаров педиатрической паллиативной помощи", - отметила спикер. По словам Матвиенко, ускорить создание полноценной инфраструктуры паллиативной помощи детям можно путем налаживания эффективного партнерства структур власти, организаций здравоохранения с некоммерческими общественными организациями.

При этом она заверила, что парламентарии будут держать в поле зрения эту работу, и в случае необходимости внесут поправки в федеральное и региональное законодательство.

"Это наша обязанность, мы не имеем морального права оставлять неизлечимо больных людей один на один с их физическими страданиями, психологическими и нравственными переживаниями", - заключила сенатор.