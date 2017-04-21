Мэр Нью-Йорка предложил установить в городе самые высокие цены на сигареты в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступил с инициативой повышения установленной в мегаполисе минимальной розничной цены за пачку сигарет до $13. Если данное предложение будет одобрено законодателями, Нью-Йорк станет городом с самыми высокими ценами на табачную продукцию в США, сообщило Associated Press.

В настоящее время минимальная стоимость одной пачки сигарет в этом крупнейшем городе США составляет $10,5, что является одним из самых высоких показателей по стране. Кроме того, в штате Нью-Йорк действуют самые высокие в США налоги на табачную продукцию.

Представляя инициативу, де Блазио заявил, что она направлена на сокращение числа курильщиков, которых в Нью-Йорке, по официальным данным, насчитывается до 900 тысяч человек. Градоначальник надеется, что если его предложение поддержит городской совет, то данную цифру удастся снизить до примерно 740 тысяч. "Мы говорим о спасении жизней, - заявила, выступавшая вместе с мэром глава городского департамента здравоохранения Мэри Бассетт. - Мы хотим, чтобы людям было легче бросить курить и тяжелее начать".

Городской совет, как ожидается, рассмотрит инициативу позднее в этом месяце. Его членам также предстоит рассмотреть законопроект, предусматривающий сокращение в два раза квоты на выдачу лицензий на реализацию в Нью-Йорке табачных изделий. Как отмечает AP, в мегаполисе такой лицензией обладают около 9 тыс. коммерческих точек, треть из них расположены в радиусе 150 метров от школ.

Власти Нью-Йорка уже не первый год проводят кампанию по борьбе с курением. Еще при прежнем мэре города Майкле Блумберге в мегаполисе был введен запрет на курение в общественных местах - не только в кафе и ресторанах, но и в городских парках и на пляжах. Кроме того, в Нью-Йорке действует запрет на продажу табачной продукции лицам моложе 21 года.