В Бразилии предложили ужесточить наказание за доведение до суицида из-за игры "Синий кит"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за подстрекательство к самоубийству внесен на рассмотрение нижней палаты Национального конгресса (парламента) Бразилии. Как сообщил автор документа депутат Ауреу Лидиу, данная инициатива связана с набирающей популярность в южноамериканской стране игрой "Синий кит", которая, предположительно, склоняет пользователей к суициду.

"В Бразилии полиция расследует уже как минимум два случая самоубийств (в штатах Мату-Гросу и Параиба), связанных с этой игрой, а также попытку самоубийства в Рио- де-Жанейро. Речь идет об игре, которая подстрекает к нанесению увечий, а затем и к суициду, причем те участники, которые собираются выйти из нее, получают угрозы. Молодые люди и подростки, которые сталкиваются с проблемами эмоционального характера, могут увлечься этой игрой, а результат может быть серьезным. Поэтому законопроект призван прекратить распространение данной игры, ужесточая наказание за подстрекательство к самоубийству в случае, если для этого были использованы средства массовой коммуникации, а также вводя новую статью, наказывающую за призыв к нанесению себе телесных увечий с помощью этих же средств", - говорится на официальном сайте законодательного органа.

В настоящее время подстрекательство к самоубийству карается в Бразилии тюремным заключением от двух до шести лет. Депутат Лидиу предлагает увеличить этот срок на треть.

"Синий кит" в Бразилии

14 апреля в бразильских СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы этой страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми группами смерти. Так, в штате Мату-Гроссу в центральной части южноамериканской страны полиция, изучая обстоятельства самоубийства 16-летней девочки, обнаружила ее записи о правилах этой игры.

После этого стало известно еще о нескольких подобных случаях. В Рио-де-Жанейро одна из следователей полиции заявила в интервью телеканалу Globo, что стражи порядка изучают возможность привлечения к ответственности администраторов виртуальных сообществ, которые распространяют игру "Синий кит".

Расследование в России

Как отмечают бразильские СМИ, эта виртуальная игра, предположительно подталкивающая к самоубийству, пришла из России, где она появилась в социальных сетях. По данным Следственного комитета (СК), в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых виртуальных сообществ, где открыто пропагандировали суицид и склоняли к его совершению несовершеннолетних пользователей. В прессе они получили название "группы смерти". По данным СК, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства, еще пятеро детей не довели их до конца.

19 апреля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида.