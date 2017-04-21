Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС России в ходе учений примет меры по защите населённых пунктов от огня

Общество
21 апреля, 7:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В ведомстве уточнили, что речь идет, в частности, о расчистке и расширении просек вдоль линий электропередач, создании противопожарных барьеров и минерализованных полос вокруг населенных пунктов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МЧС России совместно с другими ведомствами и региональными властями примет дополнительные меры по защите населённых пунктов от природных пожаров в ходе третьего противопожарного этапа Всероссийских командно-штабных учений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В рамках учений в отдельных регионах - там, где уже позволяют погодные условия, будут выполнены вполне реальные профилактические мероприятия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров", - отмерили в МЧС. Это расчистка и расширение просек вдоль линий электропередач, создание противопожарных барьеров и минерализованных полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики, проведение противопожарных мероприятий вдоль автомобильных дорог местного значения и многое другое.

Лидером в проведении качественной профилактики по вопросу пожарной безопасности в природной среде в МЧС назвали Сибирский федеральный округ. "В регионах Сибири хорошей практикой стала работа совместных патрульных и других специальных групп МЧС России, полиции, лесной службы, добровольцев и администраций, в задачи которых входят разъяснительная работа с населением, патрулирование территорий, обнаружение и оперативная ликвидация на начальной стадии лесных и степных пожаров вблизи населенных пунктов", - пояснили в МЧС.

Благодаря этому значительно сокращается количество незаконных отжигов, разведенных костров и удается пресечь множество незаконных рубок леса. "Особенно активно в период сезонных рисков такая работа ведется в субъектах Сибирского регионального центра МЧС России", - сказал собеседник агентства.

Широкомасштабные командно-штабные учения МЧС, в ходе которых уже были отработаны действия по ликвидации последствий паводков, начались во всех 85 регионах страны 19 апреля. Они завершатся 21 апреля, когда будут отработаны действия по тушению природных пожаров и защите от них населённых пунктов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
3
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
4
Прокуратура ФРГ подтвердила задержание выходца из РФ в связи с нападением на ФК "Боруссия"
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама