МЧС России в ходе учений примет меры по защите населённых пунктов от огня

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МЧС России совместно с другими ведомствами и региональными властями примет дополнительные меры по защите населённых пунктов от природных пожаров в ходе третьего противопожарного этапа Всероссийских командно-штабных учений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В рамках учений в отдельных регионах - там, где уже позволяют погодные условия, будут выполнены вполне реальные профилактические мероприятия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров", - отмерили в МЧС. Это расчистка и расширение просек вдоль линий электропередач, создание противопожарных барьеров и минерализованных полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики, проведение противопожарных мероприятий вдоль автомобильных дорог местного значения и многое другое.

Лидером в проведении качественной профилактики по вопросу пожарной безопасности в природной среде в МЧС назвали Сибирский федеральный округ. "В регионах Сибири хорошей практикой стала работа совместных патрульных и других специальных групп МЧС России, полиции, лесной службы, добровольцев и администраций, в задачи которых входят разъяснительная работа с населением, патрулирование территорий, обнаружение и оперативная ликвидация на начальной стадии лесных и степных пожаров вблизи населенных пунктов", - пояснили в МЧС.

Благодаря этому значительно сокращается количество незаконных отжигов, разведенных костров и удается пресечь множество незаконных рубок леса. "Особенно активно в период сезонных рисков такая работа ведется в субъектах Сибирского регионального центра МЧС России", - сказал собеседник агентства.

Широкомасштабные командно-штабные учения МЧС, в ходе которых уже были отработаны действия по ликвидации последствий паводков, начались во всех 85 регионах страны 19 апреля. Они завершатся 21 апреля, когда будут отработаны действия по тушению природных пожаров и защите от них населённых пунктов.