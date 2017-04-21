Беспородный пес признан лучшим сотрудником месяца на одной из АЗС в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Дворняга по кличке Насьонал была провозглашена лучшим сотрудником месяца на одной из АЗС, расположенных в бразильском муниципалитете Жау (штат Сан-Паулу). Как сообщил телеканал Globo, владелец автозаправки Марселу Фурланетту приютил беспородного пса семь месяцев назад, и за это время животное завоевало симпатии многих клиентов.

"Он получил бейджик лучшего сотрудника, потому что его все очень любят. Теперь, если Насьонал потеряется, его смогут нам вернуть", - сказала Беатрис Фурланетту, дочь владельца АЗС, которая также работает в этом заведении.

Когда пес появился на автозаправке, он был истощен и изранен. Сотрудники пытались найти хозяина собаки, но когда это не удалось, дворнягу было решено приютить. "Он стал охранять это место, и с тех пор ничего плохого не происходило. Мы чувствуем себя в безопасности. Здесь открытое пространство, поэтому сложно держать собаку, но он привык", - пояснила Фурланетту.

Она добавила, что ее семья собиралась забрать пса домой, но он очень привязался к "рабочему месту" и привык к общению с клиентами. "Некоторые приезжают не для того, чтобы заправить автомобиль, а чтобы увидеть его. Сначала он боялся людей, но теперь привык. Он привлекает клиентов и помогает нам с охраной", - отметила женщина.

По данным Бразильского института географии и статистики, всего в крупнейшей южноамериканской стране насчитывается около 52,2 млн домашних собак. Кошек бразильцы заводят значительно реже - число этих животных, зарегистрированных во время соответствующего социологического опроса, составило 22,1 млн.